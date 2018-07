MARCELO ALLA JUVENTUS Ultime notizie | dopo Cristiano Ronaldo Agnelli prepara un altro

Juventus - dalla Spagna incalzano : Ronaldo porta con sè MARCELO : Ronaldo porta CON Sè Marcelo- Non solo Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Mundo Deportivo”, la Juventus sarebbe pronta a piombare anche su Marcelo? Fantacalcio? Forse sì, forse no. Come riportato sul quotidiano spagnolo, CR7 sarebbe pronto a convincere anche il terzino brasiliano a sposare il progetto bianconero. Un chiaro messaggio scritto […] L'articolo Juventus, dalla Spagna incalzano: ...