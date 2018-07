Marc Marquez | GP Germania 2018 | “Al Sachsenring di solito siamo molto forti | ma occhio al

MotoGP - GP Germania 2018 : pista favorevole a Marc Marquez. Lo spagnolo può già chiudere i giochi iridati : Non sono molti i piloti tedeschi nel Motomondiale, ma qualcuno c’è. Tra i padroni di casa, dunque, al Sachsenring, non possiamo non citare Marc Marquez. Ma come? Il campione del mondo non è spagnolo? Sì, certo, non ha cambiato nazionalità, ma il portacolori della Honda sulla pista della Sassonia è il padrone indiscusso. I numeri, come spesso capita, lo spiegano in maniera perfetta e, in questo caso, sono eloquenti. Tranne i primi due anni ...

MotoGP - Mondiale 2018 : l’egemonia di Marc Marquez. Un campionato già deciso in piena estate? : La gara più bella degli ultimi anni di MotoGP ha incoronato alla fine Marc Marquez. In fin dei conti giusto, perché se consideriamo la storia recente è lui il protagonista indiscusso. Giusto, perché circoscrivendo il racconto ai soli 26 giri di Assen, lo spagnolo è stato il pilota che meglio ha interpretato la corrida olandese. Una battaglia a suon di sorpassi, contatti e carenate, come non si vedeva da anni nel MotoMondiale. O meglio, come si ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : grande spettacolo ad Assen! A vincere però è sempre Marc Marquez : C’era attesa sull’esito dell’ottavo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Ad Assen (Olanda), nella “Cattedrale del Motociclismo“, ci si aspettava grande spettacolo ed equilibrio. Le attese non sono state deluse ma il risultato finale non è stato poi così diverso da altre volte. “Cambiare tutto per non cambiare niente“, ricordando vecchie citazioni letterarie, perché Marc Marquez è sempre lui a trionfare. Lo ...

Mondiali Russia 2018 - Spagna eliminata : Marc Marquez è una furia [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, la giornata di oggi ha regalato la clamorosa eliminazione della Spagna contro la Russia. Nel frattempo si è disputata anche la gara di MotoGp ad Assen, successo per Marc Marquez che allunga nella classifica piloti. Poi la delusione per il pilota spagnolo, dopo la gara il pilota leader del Mondiale ha seguito la partita in diretta, grande delusione e furia dopo i calci di rigore, il video pubblicato ha fatto il giro ...

MotoGP - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

Mondiali Russia 2018 – Marquez non resiste! Il primo pensiero di Marc dopo la gara di Assen è la sua… Spagna : L’amore di Marc Marquez per la sua Spagna è troppo forte: il campione della Honda non resiste, prima della conferenza stampa ad Assen la sbirciatina agli ottavi dei Mondiali di Russia è d’obbligo Marc Marquez ritrova la vittoria: dopo i due successi consecutivi di Jorge Lorenzo, lo spagnolo della Honda torna sul gradino più alto del podio e lo fa ad Assen, al termine di una gara spettacolare, con una battaglia costante, dal ...

MotoGp – L’errore su Valentino Rossi e la gara folle di Marquez - Dovizioso sul Gp d’Olanda : “Marc ha fatto il matto” : Andrea Dovizioso commenta la sua gara sul circuito di Assen, il pilota italiano è giunto quarto sul traguardo del Gp d’Olanda dopo una gara concitata Il settimo round del campionato mondiale di MotoGp termina nel segno di Marc Marquez. Dopo una gara contraddistinta dai colpi di scena, dai sorpassi e dai contatti, lo spagnolo che viene incoronato re del Gp d’Olanda. Il pilota della Honda è quindi sempre più leader del ...

Marc Marquez - GP Olanda 2018 : “Che gara - sembrava la Moto3. Vincere così è favoloso - che adrenalina” : Marc Marquez ha vinto il GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen lo spagnolo si è imposto al termine di una gara bellissima, infarcita di moltissimi sorpassi e di duelli al cardiopalma. Il leader del Mondiale ha trionfato con merito davanti a Rins e Vinales, allungando ulteriormente in classifica generale: ora ha ben 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi. L’iberico ha poi parlato al termine della gara e ha analizzato così ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : succede di tutto - ma alla fine vince Marc Marquez. Dovizioso (4°) rovina la gara di Valentino Rossi (5°) : Che spettacolo ad Assen. Marc Marquez ha ottenuto la vittoria del GP d’Olanda al termine di una corsa scoppiettante, come non si vedeva da anni in MotoGP, con un gruppo di piloti a battagliare a suon di sorpassi, contatti e sportellate. Il catalano ha approfittato della bagarre degli ultimi giri per allungare e prendersi la vittoria numero quattro della stagione, rafforzando la leadership nel Mondiale. Trionfo tutto spagnolo perché sul ...

Classifica Mondiale MotoGP 2018 : fuga di Marc Marquez - +41 su Valentino Rossi dopo il GP d’Olanda : Marc Marquez ha allungato in testa alla Classifica del Mondiale MotoGP 2018. Lo spagnolo ha vinto il GP di Olanda e ora ha 41 punti di vantaggio su Valentino Rossi che si è dovuto accontentare del quinto posto ad Assen. Il Dottore precede di sei lunghezze il compagno di squadra Maverick Vinales mentre Andrea Dovizioso è sesto, ormai a un distacco abissale. Classifica Mondiale PILOTI F1 2018: # PILOTA PUNTI 1. Marc ...

Marc Marquez ha vinto la MotoGP in Olanda : Alla fine di una gara combattuta ed emozionante, con un affollato gruppo di testa e un sacco di sorpassi: Rossi è arrivato quinto The post Marc Marquez ha vinto la MotoGP in Olanda appeared first on Il Post.

MotoGP - GP Assen : Marc Marquez in testa nel warm up - 2° Andrea Dovizioso - 9° Valentino Rossi : La domenica della MotoGP riparte da dove si era chiuso il sabato. Il più veloce nel warm up è ancora una volta Marc Marquez, che chiude davanti a tutti con 1:33.939. Un tempo sicuramente più alto ...

MotoGP - GP Olanda : Marc Marquez sfreccia nel warm-up davanti a Dovizioso e Vinales - nono Valentino Rossi : Se il buongiorno si vede dal mattino… sono guai seri per gli avversari di Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, intatti, dopo la pole position conquistata nella giornata di ieri, ha fatto segnare anche il miglior tempo nel corso del warm-up del Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP. Il portacolori della Honda ha girato in 1:33.939 staccando Andrea Dovizioso (Ducati) di 242 millesimi, mentre al terzo posto si è classificato ...

MotoGP - GP Olanda 2018 : tutti contro Marc Marquez - per mantenere aperti i discorsi di titolo : Si annuncia un Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP quanto mai vibrante e imprevedibile quello che si correrà oggi ad Assen alle ore 14.00. E, per una volta, non sarà il meteo a rendere emozionante la gara olandese. Si tratta, invece, dell’equilibrio messo in mostra in questi due giorni di prove libere e qualifiche che ci regalerà una corsa nella quale non c’è un unico favorito, anzi. Marc Marquez scatterà la pole position e, ...