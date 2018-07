Manca alle ultime lezioni di catechismo | salta la prima confessione

Thailandia - ultima fase della missione di salvataggio : tutti i ragazzi salvi - Manca solo l’allenatore. Aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/32 AFP/LaPresse ...

Thailandia - fuori dalla grotta il decimo ragazzino. All’appello ne Mancano solo due e l’allenatore : E dieci. mancano solo tre persone da salvare dalla fauci della grotta Tham Luang. L’attesa per la festa per riportare a casa tutti potrebbe concludersi oggi. Sono infatti riprese le operazioni di recupero alle 10.08 locali – le 5.08 in Italia- e salvo imprevisti, saranno riportati in superficie tutti entro oggi, fa sapere il responsabile dei soccorsi, Narongsak Osatanakorn. Ieri, lunedì, sono stati recuperati altri quattro giovani ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi Mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Thailandia - la situazione del gruppo di ragazzi si fa critica : morto un soccorritore per Mancanza di ossigeno [GALLERY] : Proseguono i tentativi di salvataggio della squadra di ragazzini dispersa nella grotta di Tham Luang, intanto un soccorritore è morto per mancanza di ossigeno Proseguono senza sosta i tentativi di mettere in salvo il gruppo di dodici ragazzini di una squadra di calcio e del loro allenatore, intrappolato ormai da più di una settimana nella grotta di Tham Luang in Thailandia. Un percorso di 4 chilometri percorribile in undici ore divide i ...

Il ministro Tria si allea con la Lega e fa saltare il “decreto dignità” : Mancano le coperture : Il Tesoro segnala la mancanza di coperture e le associazioni imprenditoriali premono sulla Lega per bloccare il dl. Il vicepremier Di Maio: “Stiamo provvedendo a bollature e vidimazioni, tutto sarà pronto entro lunedì o martedì”

Milan - sentenza Uefa è oggi/ Manca ufficialità per squalifica dalle coppe : Piersilvio Berlusconi amareggiato : Milan, sentenza Uefa è oggi: fuori dalle coppe uno o due anni? Esclusi dall’Europa e 30 milioni di euro di multa. E' attesa in queste ore la decisione della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:47:00 GMT)

Migranti - Conte : Lifeline a Malta. La Valletta : Manca via libera : Resta caldo il dossier Migranti con le vicende aperte di due navi, la Aquarius della Sos Mediterranee, che, con un carico di medici, è stata respinta da Malta e quella della olandese Lifeline da ...

Inter - Spalletti : “Nainggolan turbina che Mancava” : “Nainggolan è un ninja, non un samurai. È la turbina che mancava al nostro motore, ti dà la vampata. Il fatto che abbia scelto assolutamente l’Inter per noi è importante. Sappiamo che vuol far bene, ha carattere e può battersi con chiunque”. L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti commenta il trasferimento in nerazzurro di Nainggolan, arrivato questa sera a Milano. “Nella sua scelta – aggiunge ...

