“Mamma | cosa c’è nel passeggino?” E quello che scopre la donna è agghiacciante Paura e

(Di martedì 10 luglio 2018) Questo è il periodo in cui gli animali escono dalle tane, soprattutto di notte, quando il mondo dorme e per loro c’è più spazio e tranquillità per cacciare. Solo che a volte capita di essersi ‘addentrati’ nella città e di doversi proteggere dal caldo e dal sole come si può. Questa è la paurosa vicenda di una famiglia che si è ritrovata in casa, nascosto nel passeggino del loro figlio più piccolo, un serpente molto velenoso lungo circa un metro e venti centimetri. È quanto accaduto, come riporta 20minutos.es, in un edificio di calle Federico Fellini, a Malaga, in Spagna. Il serpente introdottosi nell’abitazione della famiglia, una coppia con tre figli, è un colubro lacertino (Malpolon monspessulanus), uno dei più grandi e pericolosi di tutta l’area mediterranea. Tanto spavento per la famiglia, che però ha subito avvertito le guardie zoofile della polizia locale che, ...