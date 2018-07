Maltempo : in Veneto stato di attenzione per temporali fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 10 lug. (AdnKronos) - Tra il pomeriggio/sera di oggi e la giornata di domani, 11 luglio, le previsioni meteo emesse dall’Arpav indicano condizioni di spiccata instabilità, con probabili rovesci e temporali sparsi, a tratti diffusi specie tra la serata di oggi e la mattinata di domani, a par

Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi

Maltempo : in Veneto domani temporali sparsi : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - Continua la fase di tempo instabile in Veneto: da oggi pomeriggio sino alle ore 14 di mercoledì 11 luglio potranno verificarsi temporali occasionali, più probabili nella giornata di domani martedì 10 con rovesci sparsi, anche intensi. Il Centro funzionale decentrato del

Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al Nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.

NUBIFRAGIO e TROMBA d'aria in VENETO: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese.

Maltempo Veneto : forti temporali tra Venezia - Padova e Treviso. Numerose richieste di soccorso : Oltre 160 le richieste d’intervento giunte alle sale operative dei vigili del fuoco per i forti temporali che dalla serata di ieri hanno interessato le province di Venezia, Padova e Treviso causando la caduta di rami, piante, pali e cornicioni. Non vi sarebbero feriti. Nella provincia di Venezia sono state 90 le richieste d’intervento ai pompieri soprattutto lungo la Riviera del Brenta colpita esattamente tre anni fa dal tornado. Le ...

Nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate, situazione drammatica nella serata di ieri tra Dolo, Mira e la zona del Miranese.

Maltempo : ancora temporali in Veneto - stato di attenzione per criticità idrogeologica : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) – ancora temporali, anche di forte intensità, interesseranno il Veneto nelle prossime ore. Alla luce delle previsioni meteo emesse da Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha diramato poco fa un avviso di criticità dichiarando lo stato di attenzione per criticità idrogeologica su tutto il territorio. L’Avviso è valido dalle 14.00 di oggi alle 24.00 di ...

Maltempo : in Veneto prevista instabilità e rovesci fino a venerdì mattina : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - La possibilità di rovesci e temporali anche intensi in Veneto, oggi pomeriggio e nella giornata di domani, potrebbe creare disagi al sistema fognario e alla rete idrografica minore delle aree montane e pedemontane. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile

Maltempo : in Veneto forti rovesci fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - Oggi e domani in Veneto tempo instabile e previsione di temporali e rovesci, anche forti, prima in montagna e poi in pianura: il centro decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato di ‘stato di attenzione’ per tutti i bacini idrografici, valido sino alla

Maltempo Veneto : temporale causa danni e allagamenti a Feltre : Una parte del territorio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è stata interessata la scorsa notte da Maltempo. un temporale di forte intensità che ha causato disagi, allagamenti a scantinati e garage e alcuni danni. Le zone maggiormente colpite sono risultate quelle comprese tra le frazioni di Villabruna, Arson e Lasen. A Villabruna, in particolare, l’acqua scesa in paese ha invaso i seminterrati di alcune abitazioni ed esercizi ...