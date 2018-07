Make-up oro | brilla come le star

Gli autori del reMake di Secret of Mana sono a lavoro su un nuovo GDR per Nintendo Switch e PS4 : Una nuova offerta di lavoro pubblicata di recente da Square Enix ha svelato che la Divisione 8 della compagnia, già famosa per aver lavorato al remake di Secret of Mana e a Final Fantasy: Brave Exvius, starebbe sviluppando un GDR action nuovo di zecca per PS4 e Nintendo Switch, naturalmente non ancora annunciato.Come riporta VG24/7, Square Enix vorrebbe assumere attraverso questo annuncio un assistente di progetto, che avrà il compito di ...

Makers Faire Roma - Prorogata scadenza delle Call 2018 : Roma, 14 giu. , askanews, Sono già arrivati molti progetti, di qualità davvero elevata. Ma non volendo rischiare di lasciarne fuori altri altrettanto interessanti e facendo seguito a numerose ...

Final Fantasy VII ReMake : da un annuncio di lavoro di Square Enix s'intravede una nuova immagine del gioco : Square Enix non ha mostrato molto ultimamente di Final Fantasy VII Remake, ma una piccola nuova immagine sembra essere stata condivisa tramite un "metodo" piuttosto insolito.Come segnala Dualshockers, un aggiornamento della pagina di reclutamento di Square Enix (individuata da DKHF4, utente di Twitter), mostra un'immagine che sembra rappresentare una scena del gioco sullo schermo di Naoko Hamaguchi, Development Lead.L'immagine in questione ...

La rivoluzione della Corona? Passa dal trucco da sposa di Meghan - che dice no al Make-up artist - : Il mondo sta cambiando e neanche la Monarchia Britannica può fermarlo. E la buona notizia sapete qual è? Che nessuno starà a sindacare ciò che farà la nuova coppia reale , se non il mondo dei media e ...

La rivoluzione della Corona? Passa dal trucco da sposa di Meghan (che dice no al Make-up artist) : Abbiamo letto di tutto su Meghan Markle. Eppure a pochi giorni dal matrimonio con Harry, le nozze dell’anno, o forse del secolo (sembra che ci siano proprio tutti i requisiti di sensazionalismo per superare quello tra Carlo e Diana o William e Kate) c’è ancora un’altra news che gira sulla futura sposa. E non è di poco conto, per quanto possa sembrarlo. Meghan Markle non si farà truccare da un esperto make-up artist il giorno del matrimonio, ...