Made in Italy | Replay entra in India grazie a partnership con Reliance Brands Limited 2

(AdnKronos) - Darshan Mehta, President CEO di Reliance Brands Limited, aggiunge: "Il denim, con la sua grande versatilità, rappresenta uno stile di vita e Replay è sinonimo di qualità nel settore da oltre 30 anni. I giovani Indiani, il turismo e l'aumento del potere di acquisto sono i catalizzatori

(AdnKronos) – Darshan Mehta, President CEO di Reliance Brands Limited, aggiunge: 'Il denim, con la sua grande versatilità, rappresenta uno stile di vita e Replay è sinonimo di qualità nel settore da oltre 30 anni. I giovani Indiani, il turismo e l'aumento del potere di acquisto sono i catalizzatori perfetti per la crescita di Replay in India. Siamo onorati che Reliance Brands sia associata a un marchio così ...

Figc e FederlegnoArredo fanno squadra : design Made in Italy a Coverciano : ... e il mondo del calcio, terza industria italiana per investimenti'. 'Siamo campioni del mondo, lo dovevamo essere anche nelle strutture, nel design e nei mobili', commenta Sebastiano Cerullo , ...

Energia - fusione : è Made in Italy il primo componente del divertore di ITER : È Made in Italy il primo prototipo dell’Inner Vertical Target, uno dei tre componenti del divertore di ITER, il grande reattore per la ricerca sulla fusione nucleare in costruzione nel Sud della Francia. Realizzato da ENEA e Ansaldo Nucleare, servirà per assemblare il divertore, l’elemento più sollecitato dal flusso termico del plasma, composto da 54 moduli in grado di sopportare un flusso termico di 20 MW per mq e temperature che raggiungono i ...

Ligabue a Correggio per l’inaugurazione del murales dedicato a Made in Italy (foto) : Ligabue a Correggio dopo i successi di Made in Italy. Il rocker ha deciso di tornare nella sua terra per inaugurare la frazione di murales che il paese ha voluto dedicargli dopo i recenti riconoscimenti ottenuti con la sua più recente espressione cinematografica, andando a modificare il murales già realizzato e inaugurato nel 2015. Le foto del momento sono state condivise dal profilo ufficiale del Comune, che ha voluto immortalare il momento ...

Pasta - una filiera da 61 miliardi per difendere il primato del Made in Italy : ROMA - C'è ancora qualcosa in Italia in cui siamo il numero uno, la Pasta. E non solo per la bontà del grano, le varietà infinite, ma per la quantità. Ne produciamo più di chiunque altro nel mondo, 3,...

Letteratura Made in Italy - novità e riscoperte tra vendetta e ironia : “Nessuno rimase con le mani in mano in quella mattina funesta che pareva una festa di paese. Oh la psicosi, finalmente la psicosi. L’orrore riempiva tutti di joie de vivre”. Dopo il diluvio (Exorma Edizioni) – meravigliosa, cinica, sanguigna e brutale opera prima di Leonardo Malaguti – si alimenta dentro un mondo brechtiano con sfondi allegorici di Hieronymus Bosch e Pieter Bruegel. Il contadino Marz, preso dalla paranoia (il ...

Made in Italy - si rafforza patto di filera su grano duro italiano : Settebagni, Roma,, 6 lug., askanews, - Si rafforza, con l'ingresso di due nuovi partner e con la consulenza strategica di un Ente terzo di ricerca, il patto di filiera tra mondo agricolo e cooperativo ...

Coldiretti - dazi : la Cina tassa i falsi formaggi italiani - spazio al Made in Italy : Tra le prime vittime della guerra commerciale tra Usa e Cina ci sono i falsi formaggi italiani prodotti negli Stati Uniti, dal parmesan al provolone fino alla mozzarella, colpiti dalla ritorsione di Pechino alle misure protezionistiche di Trump appena entrate in vigore. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che l’Italia potrebbe avvantaggiarsi della situazione dopo che le esportazioni di formaggi Made in Italy nel paese asiatico sono ...