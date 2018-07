Ma spetta a Salvini chiedere all' Europa di bloccare le missioni nel Mediterraneo?

Fondi Lega - domani Salvini da Mattarella/ Ultime notizie 100 conti in 40 banche : Fico “sentenze da rispettare” : Fondi Lega, indagine su 100 conti in 40 banche: Ultime notizie, Procura cerca soldi scomparsi, domani Sergio Mattarella riceve Matteo Salvini al Colle(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:39:00 GMT)

Sicurezza : sagre e feste annullate nei paesi : rispettare le norme costa ancora troppo. Appello dei sindaci a Salvini : A Piatto, 557 abitanti in provincia di Biella, la tradizionale festa del paese è saltata. A Inverno, in provincia di Pavia, la storica sagra della Madonna del Carmelo in programma a luglio quest’anno farà a meno di sbandieratori e majorettes. E nel Veneto la tradizionale kermesse “Lanterne a Serravalle”, per aggirare la normativa, non si farà più in piazza ma nei locali. La ragione è per tutti la stessa: la circolare Gabrielli sulle norme sulla ...

Pressing di Salvini sul caso fondi. Bonafede : le sentenze si rispettano : Sull'incontro al Colle, immaginato da Matteo Salvini per denunciare «l'attacco alla democrazia» operato dai giudici con «una sentenza politica della Cassazione», le versioni della Lega e del Quirinale prendono direzioni diametralmente opposte. «Sono in corso contatti tra la Lega e il Quirinale e al rientro dalla sua missione in ...

Fondi Lega - il Colle gela Salvini 'All oscuro di ogni contatto su un incontro'. Bonafede 'Le sentenze vanno rispettate' : ROMA - Un botta e risposta con il ministro della Giustizia. Una gaffe con il Quirinale. È una giornata difficile quella vissuta dalla Lega. Il caso è sempre quello dei 49 milioni di euro da rimborsare ...

Truffa rimborsi - Salvini : “spetta a Mattarella decidere se è a rischio la democrazia” : Matteo Salvini ribadisce la decisione di rivolgersi al presidente Mattarella, dopo quello che ha definito un attacco "politico" ai danni del suo partito: "Che io non possa andare a parlare con il presidente della Repubblica mi sembra una cosa bizzarra: è il garante della Costituzione e dei diritti dei cittadini".Continua a leggere

Salvini : «Decida Mattarella se c’è in ballo la democrazia» Bonafede : rispettare sentenze : Il vicepremier replica all’Anm invocando la «libertà d’espressione» sul sequestro dei conti del Carroccio. Il Guardasigilli: «rispettare le sentenze»

Bonafede avverte Salvini : "Le sentenze vanno rispettate" : Parole arrivate dopo che il Carroccio si è rivolto al capo dello Stato Sergio Mattarella , parlando di 'sentenza politica' - per bocca dello stesso vicepremier - per bloccare l'iniziativa degli ...

La sentenza sui fondi di Bossi. Salvini : 'Attacco alla democrazia'. Di Maio : 'Dev'essere rispettata' : Il leader del Carroccio chiede un incontro al presidente della Repubblica Mattarella. 'Toni inaccettabili' replica il Consiglio superiore della magistratura -

“È la svolta”. Sondaggi elettorali : ecco il dato che nessuno si aspettava. A meno di un mese dall’insediamento del governo - lo scoop su Salvini e Di Maio : I Sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i Sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se ...

Lo spettacolo di Grillo che ora elogia Salvini : «Fa le cose» E intanto Amendola querela : Il garante del Movimento 5 Stelle nel suo spettacolo spende parole positive per il leader della Lega. E via blog attacca l’attore Claudio Amendola

Lo spettacolo di Grillo che elogia Salvini : «fa le cose per davvero» : Risate tiepide, per onor di cronaca. Nient'altro di nuovo segnalare. Il lavoro «che opprime e bisogna liberarsi da questa ossessione», la storia romanzata della sua vita, «il licenziamento che mi ha ...

L'ong Lifeline soccorre 300 migranti al largo della Libia - Salvini : "La nave vada in Olanda". Toninelli : "Non rispetta le regole" : "Avete fatto un atto di forza non ascoltando la Guardia costiera italiana e libica? Bene, questo carico di esseri umani ve lo portate in Olanda, fate il giro un po' largo". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini su facebook, in riferimento all'intervento di soccorso della nave della ong Lifeline. Le navi "di queste pseudo-ong non toccheranno più il suolo italiano", ha aggiunto. "Queste navi che ci sono nel Mediterraneo non fanno ...

Milano : Sala a Salvini - città a centrodestra? Aspetta e spera : Milano, 20 giu. (AdnKronos) - "Aspetta e spera". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto al segretario della Lega e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che aveva auspicato un ritorno del centrodestra a Palazzo Marino. "Io ho attribuito i giusti meriti ai sindaci di centrodestra che

Sala a Salvini : "Milano alla Lega? Aspetta e spera" : "C'è una cosa che a noi sta molto a cuore. La tutela dei bambini e che i bambini vadano a scuola. Purtroppo da questo punto di vista devo chiedere alle comunità rom di fare di più. E' insensato che ...