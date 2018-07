Blastingnews

Luchè confessa: 'Siamo un Paese fermo, i migranti non sono il problema principale'

(Di martedì 10 luglio 2018) Il nuovo album di, rapper napoletano, si intitola "Potere", titolo scelto dal rapper in 'onore' della propria adolescenza passata alla ricerca di soldi e benessere, due sogni comuni a molti ragazzini del suo quartiere nella periferia napoletana. Adesso, dopo avere raggiunto il traguardo del denaro, conseguenza del successo mediatico ottenuto, il rapper si concentra sulla ricerca del potere, che per lui significa 'realizzarsi nonostante le difficoltà, acquisendo ancora più 'potere' sulla scena musicale'. L'artista ha ovviamente citato la sua città, Napoli, aprendo una piccola parentesi socio-politica.esprime il proprio parere su Napoli e la politica attuale 'Vorrei abbattere la barriera per cui i napoletani parlano solo di Napoli, la mia città viene sfruttata quando succede qualcosa di grave o folkloristico, poi viene dimenticata', commenta l'artista parlando della sua vita, ...