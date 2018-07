Luca Fanesi | parla il tifoso aggredito uscito dal coma | “Voglio sapere chi mi ha

Luca Fanesi - Daspo di 6 anni. Finì in coma dopo le manganellate della polizia : Luca Fanesi, tifoso della Sambenedettese finito in coma dopo essere stato manganellato dalla polizia al termine di una partita, ha ricevuto un Daspo, provvedimento che gli vieta di frequentare manifestazioni sportive per i prossimi sei anni. Il fratello: ""E’ un provvedimento assurdo. Lui è una vittima".Continua a leggere