Lotta alla povertà e calamità | ecco dove può spingersi l’AI

(Di martedì 10 luglio 2018) Ma tutta questa intelligenza artificiale ci servirà a risolvere davvero i problemi concreti (e gravi) del mondo? Oltre la salute, campo in cui il machine learning ha dimostrato di poterci aiutare da molti punti di vista, verso le sfide del pianeta? Se lo è domandato, in un breve ma stimolante paper, Kiri L. Wagsta, ricercatrice del mitico Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology. In quel documento lamenta la distanza fra ricerca e realtà: “Molta della ricerca attuale sul machine learning ha perso la sua connessione con i problemi che toccano la più ampia comunità scientifica e umana – si legge nell’abstract – da questa prospettiva esistono lampanti limitazioni ai data set che utilizziamo, nelle metriche che impieghiamo per le valutazioni e al modo in cui questi risultati sono comunicati ai loro domini d’origine. Quali cambiamenti servono nel modo in cui ...