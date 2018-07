huffingtonpost

: L'occhiataccia di Charlotte ai fotografi 'impiccioni' non ha bisogno di spiegazioni - HuffPostItalia : L'occhiataccia di Charlotte ai fotografi 'impiccioni' non ha bisogno di spiegazioni -

(Di martedì 10 luglio 2018) Non ha mai disdegnato le attenzioni dei. Eppure, dopo il battesimo del fratellino Louis - evento strettamente privato -ha fatto capire ai giornalisti di non essere i benvenuti. Come? Con uno sguardo eloquente: un', insomma, non accompagnata dal solito sorriso che contraddistingue la piccola.Non si tratta, in ogni caso, di mancanza di buone maniere. Anzi,sembra avere ben chiari i ruoli e le distanze da mantenere durante gli impegni ufficiali.Poco prima, nella cappella di St James's Palace, aveva fatto bella mostra dei suoi modi reali dando la mano all'arcivescovo di Canterbury. Per la sua educazione si è guadagnata i complimenti del padre William, che non ha nascosto la sua ammirazione per la figlia.Nonostante la tenera età,è già nota per la sua cordialità e il suo modo di apparire di fronte ai ...