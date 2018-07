Lo zio di Pamela contro le magliette rosse | Dove eravate quando mia nipote veniva

Beautiful - anticipa zio ni americane : PAMELA DOUGLAS odia HOPE? : Di recente vi abbiamo riportato che, nelle prossime puntate americane di Beautiful , potrebbe aprirsi un nuovo giallo, legato ad una minaccia anonima che arriverà a qualcuno della Forrester Creations. Il nome della persona “destinataria” non è ancora confermato ma in pole position c’è Hope Logan. Se così fosse bisognerà capire se la figlia di Brooke sarà minacciata da qualche sconosciuto (magari uno stalker di cui cadrà vittima ...

Omicidio Pamela - lo zio : “Non crediamo che Oseghale abbia agito da solo” : Secondo Marco Valerio Verni, avvocato e zio di Pamela Mastropietro, sarebbe stato impossibile per Innocent Oseghale uccidere e fare a pezzi da solo il corpo di Pamela Mastropietro.Continua a leggere

Pamela Mastropietro/ Desmond e Lucky non hanno ucciso la ragazza - meno grave anche la posi zio ne di Oseghale : Pamela Mastropietro , Desmond e Lucky non hanno ucciso la ragazza , meno grave anche la posizione di Innocent Oseghale . Diminuiscono le accuse nei confronti dei tre(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 08:43:00 GMT)

'Pamela non fu stuprata da Oseghale' : la ricostru zio ne del Riesame sulla morte della giovane : Innocent Oseghale non stuprò Pamela Mastropietro prima di ucciderla il 30 gennaio scorso a Macerata. È la 'ricostruzionè avallata a suo tempo dal gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni e di fatto ...

Pamela - l’intercetta zio ne choc : “Sarebbe stato meglio mangiarla” : Pamela , l’intercettazione choc : “Sarebbe stato meglio mangiarla” A ‘Chi l’ha visto?’ la sconvolgente conversazione tra Desmond Lucky e Lucky Awelima, anche loro indagati con Innocent Oseghale nell’omicidio della diciottenne romana Pamela Mastropietro. Awelima: “Avrebbe dovuta cucinarla in brodo”.Continua a leggere A ‘Chi l’ha visto?’ la sconvolgente conversazione tra Desmond Lucky e Lucky ...

FUNERALI PAMELA MASTROPIETRO : LA FAMIGLIA CHIEDE GIUSTIZIA/ Lo zio : "Comunità nigeriana squarci muro omertà" : FUNERALI PAMELA MASTROPIETRO , la madre CHIEDE GIUSTIZIA : “Ti hanno massacrato ma tu sei viva”. Virginia Raggi: “Dramma difficile da superare”. Ultime notizie sulla 18enne uccisa a Macerata(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:40:00 GMT)

Rabbia bagnata dalle lacrime nel giorno dei funerali. Lo zio di Pamela : "La comunità nigeriana rompa il muro di omertà" : La Rabbia è bagnata dalle lacrime per l'ultimo saluto a Pamela Mastropietro, la diciottenne uccisa a Macerata novantaquattro giorni fa. Si piange nella chiesa di Ognissanti a Roma quando la mamma, fisico mingherlino, un nastro bianco legato al braccio, il volto della figlia stampato sulla maglietta e sorretta dalle amiche più care della giovane ragazza, prende il microfono durante il funerale e pronuncia il suo urlo di dolore: ...

Pamela - lo zio : 'Contro la barbarie vogliamo giustizia' : 'Lotteremo fino in fondo affinché questa ragazza di 18 anni, questa bambina uccisa con delle coltellate, fatta a pezzi e messa in due trolley trovi giustizia' . Lo ha detto lo zio di Pamela ...

PAMELA MASTROPIETRO - OSEGHALE AL GIP “NON L'HO UCCISA IO”/ Domani i funerali - lo zio : "andrò fino in fondo" : PAMELA MASTROPIETRO, telefonata choc di OSEGHALE: “Vuoi stuprarla mentre dorme?”. Innocent al Gip, "non L'HO UCCISA io, era già morta": i tre nigeriani si incolpano l'un l'altro(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:33:00 GMT)