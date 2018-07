Lo strappo di De Masi Il sociologo passa a Leu dopo gli incassi M5s

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) D al Movimento cinque stelle a Liberi e uguali. Domenico De, professore di Sociologia del Lavoro salito alla ribalta delle cronache politiche come ascoltato "suggeritore" dei grillini sui temi dell'occupazione, è entrato a far parte del comitato promotore di Leu, chela riunione di ieri si avvia a diventare un vero e proprio partito. Accanto al docente ci saranno Pietro Grasso, Laura Boldrini, Roberto Speranza. Il teorico del "lavorare gratis, lavorare tutti" si definisce da sempre "di sinistra" e all'Ansa ha detto: "Cerco la sinistra dove spero di trovarla, con la stessa curiosità che mi spinse a cercare nei Cinque stelle". Desi era allontanato dall'universo pentastellatol'alleanza tra la Lega e i grillini e ha spiegato: "Ho accettato l'invito di Pietro Grasso perché voglio ascoltare e capire con chi mi sento in sintonia e che contributo posso dare".Il suo nome ...