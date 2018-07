LIVE Francia-Belgio | Mondiali 2018 in DIRETTA | transalpini favoriti | ma i Diavoli Rossi

oasport

: Il Belgio elimina il Brasile dai Mondiali! ?? #BRABEL finisce 1-2 e i Diavoli Rossi affronteranno la Francia in sem… - Eurosport_IT : Il Belgio elimina il Brasile dai Mondiali! ?? #BRABEL finisce 1-2 e i Diavoli Rossi affronteranno la Francia in sem… - Matador1337 : RT @vox2box: Gli appuntamenti della settimana: ?? Martedì ore 20.00: live di Francia-Belgio con @delinquentweet ??Mercoledì ore 20.00: liv… - Dade7891 : RT @Sport_Mediaset: Tra pochissimo siamo live su Mediaset Extra (canale 34 e 534 HD) con Buongiorno Mosca per prepararci alla super sfida d… -

(Di martedì 10 luglio 2018) Buona sera e bentrovati alladiprima semifinale deidi calcio in Russia. Un confronto che si preannuncia spettacolare tra due compagini che sanno giocare molto bene di squadra e, soprattutto a campo aperto, sanno essere devastanti. Gli uomini di Didier Deschamps per la loro tradizione partono coi favori del pronostico essendo anche la compagine delle quattro qualificate a questo turno ad aver subito meno reti (4). Da par loro i belgi, usciti vittoriosi dal confronto difficilissimo contro il Brasile, non vogliono fermarsi a questo punto andando a caccia dell’atto conclusivo, forte del miglior attacco (14 gol) Cammino lineare quello dei francesi, che hanno sempre dimostrato grande forza e concretezza. Ultimo successo in ordine di tempo quello contro l’Uruguay: 2 marcature di Varane e Griezmann sono state sufficienti per conquistare ...