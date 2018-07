L' Italia nega l' approdo della Vos Thalassa | secco ' no' del Viminale

Migranti - Viminale nega approdo a nave Italiana Vos Thalassa. “Ha anticipato l’intervento di salvataggio dei libici” : Il ministero dell’Interno guidato da Matteo Salvini ha deciso di negare l’autorizzazione ad avvicinarsi ai porti italiani alla nave privata italiana Vos Thalassa, intervenuta lunedì sera in acque di ricerca e soccorso libiche per recuperare 66 Migranti. Questo perché, secondo il Viminale, la motonave – operativa a supporto di una piattaforma petrolifera della compagnia Total nel Mediterraneo – “ha anticipato ...

Si muove in territorio negativo il settore Automotive dell'Italia - -1 - 20% - - Fiat Chrysler si muove verso il basso - -2 - 01% - : Scambi negativi per il comparto italiano auto e ricambi , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a 222.757,02, in ...

Allarme infezioni ospedaliere in Italia : 7mila morti l’anno/ Il record negativo va alla Valle d'Aosta : allarme infezioni ospedaliere in Italia: 7mila morti all’anno, il doppio di quelli registrati per incidenti stradali. Annunciate soluzioni tecnologiche(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:01:00 GMT)

Segno meno per il comparto Finanziario in Italia - -1 - 18% - - andamento negativo per Risanamento - -3 - 11% - : Teleborsa, - Seduta in ribasso per il settore Finanziario Italiano, preannunciato dall'andamento debole dell'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Financials ha avviato la giornata a quota 12351,78, in ...

