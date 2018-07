meteoweb.eu

: L’Istituto ambientale ISPRA si unisce alla rinnovata collaborazione tra la FAO e i maggiori centri di ricerca itali… - Barcellonameteo : L’Istituto ambientale ISPRA si unisce alla rinnovata collaborazione tra la FAO e i maggiori centri di ricerca itali… - sconcerto : RT @FAOnews: L’Istituto ambientale ISPRA si unisce alla rinnovata collaborazione tra la @FAO e i principali centri di ricerca italiani - C… - BagalueSunab : RT @FAOnews: L’Istituto ambientale ISPRA si unisce alla rinnovata collaborazione tra la @FAO e i principali centri di ricerca italiani - C… -

(Di martedì 10 luglio 2018) L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca) si è unito oggitra FAO e i tre principali centri di ricerca italiani – Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) – volta a promuovere la produzione alimentare sostenibile e la nutrizione nei paesi invia di sviluppo. “Il mondo si confronta oggi con sfide globali senza precedenti, che colpiscono la sostenibilità a lungo termine dei sistemi alimentari e dell’agricoltura, con un impatto sulla sicurezza alimentare globale e sui mezzi di sostentamento di milioni di piccoli agricoltori in tutto il mondo” ha affermato Maria Helena Semedo, Vice Direttore Generale ...