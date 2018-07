Listeria | continua l’allarme | richiamato il mix di verdure surgelate Pinguin

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Un lotto di mix dia marchioè statodal Ministero della Salute per la presenza dimonocyotgenes. Si tratta di confezioni in formato da 2,5 kg, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019, prodotte da Greenyard Frozen Belgium, in uno stabilimento in Ungheria. E’ il terzo richiamo in Italia, dopo leFreshona e i minestroni Findus, a causa del focolaio europeo di listeriosi, che dal 2015 ha causato 47 casi, di cui 9 fatali. L'articolol’allarme:il mix diMeteo Web.