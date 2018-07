L' Islam si espande con le armi L' immigrazione va controllata

ilgiornale

(Di martedì 10 luglio 2018) "La nostra civiltà occidentale è in dubbio perché si è persa l'essenza stessa della nostra cultura". Parla schietto fra Mauro Giorgio Ferretti, presidente e magister dei Templari Cattolici d'Italia. Emiliano di Reggio Emilia, laureato in Giurisprudenza, da trenta anni si occupa di tradizione cavalleresca. È stato lui a fondare quello che oggi è uno dei più grandi gruppi che si richiamano alla tradizione dei Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis (guarda qui il video).Magister, il mondo oggi sembra andare in una direzione opposta ai valori della cavalleria."Sì, e noi andiamo provvidenzialmente controcorrente. Mentre la civiltà occidentale va verso la cascata, noi cerchiamo di modificare il corso del fiume affinché non si vanifichi tutto quello che i nostri antenati hanno costruito portando avanti gli ideali occidentali e cristiani".Lo fate vestiti con mantello, abito bianco e ...