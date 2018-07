Linus-Salvini | scoppia la polemica per l’iniziativa contro il ministro

caffeinamagazine

: Salvini ieri sera ospite della Gruber ha detto 'mi dispiace leggere i commenti di Linus ma continuerò ad ascoltarlo… - DjChiamaItalia : Salvini ieri sera ospite della Gruber ha detto 'mi dispiace leggere i commenti di Linus ma continuerò ad ascoltarlo… - 73rv : RT @POPOLOdiTWlTTER: Ora pure Linus si dissocia da Rolling Stone e attacca: “Mi hanno arruolato contro Salvini con una carognata”: https://… - Stefano_Lupus : RT @FranKekko80: Dopo #scaiola che gli comprarono casa a 'sua insaputa' pensavo di aver sentito tutto. Oggi peró ho #Linus.. #buonismo e #… -

(Di martedì 10 luglio 2018) “Ragazzi, adesso mi sono rotto il ca… Vi racconto come stanno le cose”. Inizia così il lungo sfogo condiviso via social dain cui replica alle critiche ricevute in seguito all’adesione alla campagna della rivista Rolling Stoneildell’Interno Matteo. Adesione che, spiega il direttore di ‘Radio Deejay’, è avvenuta a sua “insaputa”, facendolo finire nel mirino dei detrattori del web. “Due settimane fa Rolling Stone mi chiede due righe su. Scrivo che i migranti sono un problema, che fa bene a farsi sentire, ma che non mi piace il modo e il tono con cui lo fa – spiegasu Instagram – “A mia insaputa – sottolinea – vengo messo in un calderone per lanciare una campagna paraculadi lui. Non lo voterei mai, ma allo stesso modo non avrei mai ...