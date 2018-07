Lilli Gruber a TvBlog | La Palombelli? La stimo Sfida con Rete 4? Vincerà La7

Lilli Gruber a TvBlog : La Palombelli? La stimo. La sfida con Rete 4? Alla fine vincerà La7 : Quella appena terminata è stata una stagione fantastica per Otto e mezzo e per la sua conduttrice Lilli Gruber. Risultati di ascolto davvero ragguardevoli, grazie anche Alla delicata situazione politica e sempre maggiore autorevolezza in un campo, quello dei talk show, che negli ultimi anni ha attraversato dei momenti certamente non facili. L'appuntamento però delle 20:30 su La7 con l'Otto e mezzo di Lilli Gruber è diventato nel tempo e sempre ...

Palinsesti Mediaset 2018/2019 - Barbara Palombelli sfida Lilli Gruber : Sono ancora i reality l’ingrediente principale della prossima stagione televisiva di Canale 5. A Montecarlo sono stati presentati i Palinsesti autunnali di Mediaset e, malgrado le recenti polemiche che hanno investito il Grande Fratello 2018, Pier Silvio Berlusconi non si scompone: “È un genere che vive di diretta e di accadimenti quotidiani, resta uno degli assi portanti della tv generalista […] Certo, in qualche momento ho ...

Mediaset : Canale 5 va sul sicuro - rivoluzione Rete4 - Barbara Palombelli sfiderà Lilli Gruber - : Come sempre Berlusconi parla di televisione e dopo la presentazione anche di politica, del nuovo governo, del padre , 'Papà fisicamente sta benissimo. Certo, vive un particolare momento politico e ...

Mediaset : Canale 5 va sul sicuro - rivoluzione Rete4 - Barbara Palombelli sfiderà Lilli Gruber - TV/Radio - Spettacoli : Come sempre Berlusconi parla di televisione e dopo la presentazione anche di politica, del nuovo governo, del padre, 'Papà fisicamente sta benissimo. Certo, vive un particolare momento politico e ...

Barbara Palombelli condurrà una trasmissione nell’access prime time di Rete 4 - contro Lilli Gruber? : Barbara Palombelli condurrà una nuova trasmissione nell’access prime time di Rete 4? Sono queste le ultime news che riguardano la giornalista conduttrice di Forum. Se l’indiscrezione fosse confermata la Palombelli andrebbe a “scontrarsi” direttamente con “Otto e Mezzo” di Lilli Gruber su La7. Barbara Palombelli: verso la sfida diretta con Otto e Mezzo di Lilli Gruber di LA 7 Grandi novità in casa Mediaset per la nuova stagione televisiva ...

“Salvini - lei…”. È successo in diretta tv tra Lilli Gruber e il leader della Lega : Da una parte la Francia che ci va giù pesante, con la Farnesina che convoca l’ambasciatore transalpino. Dall’altra la Spagna del neo premier Sanchez che tenera non è. In mezzo il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Un momento non facile per il segretario leghista che ieri sera si è dovuto difendere anche dalle punture di Lilli Gruber durante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Benvenuto Matteo Salvini, vicepresidente del consiglio, ...

Bilderberg a Torino per il meeting annuale/ 128 partecipati - 8 italiani : presenti John Elkann e Lilli Gruber : Bilderberg a Torino per il meeting annuale, 128 partecipati, 8 italiani: presenti John Elkann e Lilli Gruber. L'evento inizierà nella giornata di giovedì 7 giugno e si chiuderà domenica(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:29:00 GMT)

Lilli Gruber contro Jean-Claude Juncker dopo gli insulti all'Italia : 'Nel tardo pomeriggio sale il tasso alcolemico?' : Frasi che hanno scatenato una reazione compatta di tutta la nostra classe politica. E non solo. Una durissima replica è arrivata anche da Lilli Gruber nel corso di Otto e Mezzo . Commentando le ...

“Ma dai!”. Gelo a ‘Otto e mezzo” : compare in diretta mentre Lilli Gruber parla. La scritta in sovraimpressione è ‘devastante’ (che figuraccia) : La scritta è uscita in sovraimpressione mentre gli ospiti in studio parlavano. E i telespettatori, sempre attenti, hanno subito fotografato e lanciato la gaffe sul web. Il programma in questione e ”Otto e mezzo” di Lilli Gruber. In studio c’erano Paolo Mieli e, in collegamento, Alessandro Sallusti e il filosofo Massimo Cacciari. Argomento della puntata, come ovvio, la formazione del governo ancora appeso alla trattativa ...

Libero colpisce ancora - gelo in diretta : mentre Lilli Gruber parla appare la 'Patata bollente' : mentre Lilli Gruber parla in diretta a Otto e mezzo su La7, appare la scritta 'Patata bollente' nella programmazione della serata. Insomma, il titolo di Libero - riferito ai grossi guai di Virginia ...

Lilli Gruber - scoop in diretta a 'Otto e Mezzo' : 'Salvini ha già deciso di dire no a Di Maio' : 'Valuteremo'. Così Matteo Salvini alla proposta di Luigi Di Maio di formare un governo politico con Giuseppe Conte e Paolo Savona nel governo ma non al ministro dell'Economia. In realtà, però, pare che il leader della Lega abbia già deciso di respingere l'idea scaturita dopo la salita al Colle del leader 5 Stelle , che ha visto Mattarella per un colloquio '...

Milly Carlucci da Lilli Gruber a Otto e Mezzo - sconcerto in diretta : come viene introdotta : A Otto e Mezzo di Lilli Gruber , per fare il punto sull'intricata situazione politica, c'era anche Milly Carlucci , un interlocutore 'pop'. E la conduttrice di Ballando con le Stelle è stata introdotta con un titolo quantomeno curioso, quello che vedete campeggiare nella foto ...

Matteo Salvini - Antonio Padellaro da Lilli Gruber : 'Guardatelo bene. Cosa gli ha chiesto Mattarella al Colle' : 'Ma avete visto Matteo Salvini in faccia? La domanda non è cos'ha detto lui a Sergio Mattarella , ma cos'ha detto Sergio Mattarella a Salvini'. Antonio Padellaro del Fatto quotidiano , ospite di Lilli ...