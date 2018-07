Libera dopo 8 anni la vedova del Nobel Liu Xiaobo

Cina - Libera dopo 8 anni Liu Xia. La vedova di Liu Xiaobo verso Berlino. “E’ più facile morire che vivere” : Ai domiciliari dal 2010 senza che fosse formalizzata alcuna accusa, Liu Xia, vedova del dissidente cinese Liu Xiaobo, ha lasciato la Cina. dopo il via libera alla partenza dalle autorità di Pechino – per due volte già negato all’ultimo momento – la donna ha preso questa mattina un volo per Berlino. “Ha lasciato il Paese per cure mediche, di sua volontà” ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ...

Ue - via Libera a misure di salvaguardia dopo i dazi Usa : Intanto il Consiglio Ue ha prorogato le sanzioni economiche riguardanti settori specifici dell'economia russa fino al 31 gennaio 2019. La decisione fa seguito all'aggiornamento del presidente Macron ...

Uccide 8 figli perché pensava fossero frutto della relazione col padre - Libera dopo 3 anni : La terribile storia di Dominique Cottrez, la donna francese di 55 anni al centro di quello che è stato definito come il più grave infanticidio della storia di Francia. dopo una condanna a nove anni ora la donna ha ottenuto la libertà anticipata.Continua a leggere

Eleonora Brigliadori dopo l’esclusione da Pechino Express : “Andrò nel posto dove abita l’Umanità Libera - che vuole costruire” : “Ho molto sofferto in questi giorni e ho toccato con mano la sofferenza”. Eleonora Brigliadori, secondo le sue parole “ridotta sul lastrico” a causa della mancata partecipazione a Pechino Express, continua a gridare con forza il suo dolore sui social. E lo fa con un post enigmatico, che ai più è apparso come una “supercazzola” difficile da decifrare. Direttamente dalla lapide che ricorda Scipione l’Africano, il militare che dopo aver ...

Incastrati nell'abitacolo dopo lo scontro in Variante : Liberati dai vigili del fuoco : Grave incidente avvenuto lunedì 25 giugno intorno alle 9,30 in Variante, direzione Grosseto, tra l'uscita Livorno Sud e quella di Montenero. Due persone

Spagna : migliaia in piazza a Madrid dopo Liberazione 'Branco' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto : sì alla deLibera dopo la mobilitazione dei cittadini sui social : Nadia Toffa , conduttrice della trasmissione Le Iene ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Consiglio comunale di Taranto. Il provvedimento fa seguito all'approvazione, nel febbraio scorso, della ...

Dopo le merci anche i dati potranno circolare Liberamente nell'Unione europea" : Si tratta di un passo che rafforza la digitalizzazione dell'economia e dello spazio pubblico. Le nuove misure Gli Stati secondo le nuove regole dovranno comunicare alla Commissione le restrizioni o ...

Argegno - via Libera sulla Regina Tolto il semaforo dopo 278 giorni : L'ora X è scattata alle 2 di oggi, sabato 16 giugno 2018. Un istante che mezzo lago aspettava dal 10 settembre 2017, quando è crollato parte di un muraglione e da lì è iniziato l'incubo quotidiano per ...

Audio di Liberation di Christina Aguilera - il nuovo album dell’ex icona pop dopo 6 anni di silenzio : Liberation di Christina Aguilera ha fatto il suo debutto in tutto il mondo venerdì 15 giugno. dopo sei anni di attesa, in cui la cantante si è dedicata molto alla famiglia e alla tv, la popstar che negli anni Novanta insieme a Britney Spears era considerata una potenziale erede di Madonna e che poi ha visto appannarsi la sua stella riparte da un progetto che ha definito molo intimo e personale. Anticipato da un duetto con Demi Lovato, Fall ...

Sequestrato agente penitenziario ad Ariano : Liberato dopo un'ora dalla Finanza : Ore di tensione quelle vissute oggi nel carcere di Ariano Irpino , Avellino, dove un gruppo di detenuti ha preso in ostaggio un agente e un ispettore del servizio di vigilanza della Polizia ...

Ariano Irpino - sequestrato agente penitenziario : Liberato dopo un'ora dalle forze antisommossa : un'ora di paura nel carcere di Ariano Irpino dove un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere campano di Ariano Irpino è stato sequestrato da alcuni detenuti. La notizia è diffusa dal ...

AT&T-Time Warner - al via maxi-fusione dopo via Libera giudice Usa : New York, 13 giu. , askanews, La politica è rimasta fuori dal tribunale ma un giudice federale americano ha respinto la tesi del dipartimento di Giustizia dando il suo via libera al merger senza ...