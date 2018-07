L' hacker accusato del più imponente attacco informatico della storia d' Italia non sarà

agi

(Di martedì 10 luglio 2018) "Ero finito nel mirino per avere lasciato la società perché non condividevo le loro scelte etiche e di business, ma ora finalmente un giudice ha messo la parola fine a questa". Alberto Pelliccione, 35 anni, era statodi aver orchestrato, assieme ad altri ex dipendenti, il più clamorosona, quello ai danni di Hacking Team, società che vende software-spia a polizie e governi. Oltre 400 gigabyte di documenti interni alla società, tra cui email e password dei dipendenti, e il codice sorgente di Rcs, vennero squadernati sul web tra maggio e luglio 2015, e fecero il giro del mondo. Di pochi giorni fa la notizia, passata quasi inosservata sui media rispetto alla grande eco che ebbe l'indagine, dell'archiviazione da parte del gip di Milano Alessandra Del Corvo nei ...