L’ empatia per i ragazzi tailandesi non vale per tutti : Le immagini dei ragazzi intrappolati in Thailandia inondano i nostri schermi. Perché altre tragedie di lungo periodo non attirano così tanta attenzione? Leggi

Sport - poesia e studi di empatia. Corsi assurdi per l'integrazione : Si moltiplicano i Corsi per gli stranieri: si va dal tennis fino ad arrivare alle poesie. E per favorire l'integrazione agli studenti italiani viene insegnata l'empatia verso i richiedenti asilo. Il tutto mentro la scuola italiana diventa sempre più un fucina per bulli e teppisti. I progetti e Corsi per l'integrazioneCome se non bastasse, il ministero dell'istruzione si è inventato il progetto Porte d' Europa. Oltre 12000 studenti, tra i 16 e i ...