Lei e lui con buddybank Due punti di vista

GIADA GIOVANELLI E FRANCESCO PENSA/ Lei si diverte - lui furioso : "Senza rispetto" (Temptation Island 2018) : Chi sono GIADA Giovanelli e FRANCESCO PENSA? Convivono da cinque anni. Lui è molto geloso, lei vorrebbe più libertà. Sono una delle coppie di Temptation Island 2018.(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:30:00 GMT)

MICHAEL DE GIORGIO E LARA ROSIE ZORZETTO/ Lei si sfoga - lui : “Forse me lo merito” (Temptation Island 2018) : MICHAEL De GIORGIO e LARA ROSIE ZORZETTO si conoscono da due anni e mezzo. Per la coppia di Temptation Island 2018 sarà la prova del nove per capire se sono fatti per stare insieme.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 23:02:00 GMT)

Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Lui già in sintonia con una single - Lei in crisi! (Temptation Island 2018) : Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:15:00 GMT)

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni hanno fatto pace? / Lei parla della sua malattia : il gesto di lui stupisce : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni hanno fatto pace? L'ex tronista di Uomini e Donne parla della sua malattia, lui stupisce con un gesto importante....(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 18:45:00 GMT)

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Lui massaggia una tentatrice - Lei va in crisi! (Temptation Island 2018) : Ida PLATANO e RICCARDO GUARNIERI a Temptation Island 2018: la coppia, nata a Uomini e donne, si metterà alla prova per capire se tra loro è vero amore.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Giada Giovanelli e Francesco Pensa/ Lui è troppo geloso - Lei vuole più libertà (Temptation Island 2018) : Chi sono Giada Giovanelli e Francesco Pensa? Convivono da cinque anni. Lui è molto geloso, lei vorrebbe più libertà. Sono una delle coppie di Temptation Island 2018.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 10:00:00 GMT)

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola/ Lui l’ha tradita - Lei lo ha sempre perdonato (Temptation Island 2018) : Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono una delle coppie più attese di Temptation Island 2018. Lui ha dichiarato di aver più volte tradito la fidanzata, lei lo ha sempre perdonato.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:35:00 GMT)

Dramma in luna di miele - gli sposi si scontrano lungo la teleferica : lui muore - Lei è gravissima : Una luna di miele finita in tragedia , per due giovani sposi che avevano scelto di fare il viaggio di nozze in Honduras e provare anche l'ebbrezza di lanciarsi lungo il cavo di una teleferica , dotati ...

Ferragni e Fedez a luci rosse. Lei è nuda - lui lo fa senza pudore. E tutti vedono. Mai erano stati così eccitati. Tutti sconvolti (e scatenati) : Se credete che il matrimonio dell’anno sia stato quello tra il principe Harry e Meghan Markle, vi sbagliate di grosso. Il matrimonio dell’anno, ragazzi miei, deve ancora venire. Qual è? Ovviamente quello tra Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Le aspettative sono enormi e iniziano a circolare indiscrezioni sulle nozze. Come rivela il Corriere della Sera, durante il “Chi Summer Tour” che ha fatto tappa a Palermo, il braccio destro di Alfonso ...

Se Lei ha già buddybank e lui (ancora) no : Non lo dico io, lo dice la Scienza. In uno studio realizzato dalla Higher School of Economics di Mosca e condotto dalla professoressa Svetlana Kuptsova del Laboratorio di neurolinguistica, emerge che l’uomo riesce a svolgere un compito alla volta, mentre le donne sanno fare più cose contemporaneamente. Sarà per questo che io ho già buddybank e lui no. Oggi ho provato a spiegarglielo. In fondo è così facile che non è che richieda chissà quale ...

GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE - BACI E LITE CON PARPIGLIA/ Foto : Lei risponde - lui la attacca : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma tra i due con scatti di BACI appassionati(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:20:00 GMT)

Uomini e Donne gossip - Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi tira in ballo Nicola l’ex di Lei : “Fa solo ridere” : Uomini e Donne, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi se la prende con il suo ex: ecco cosa pensa dell’ex tronista e Nicola Panico Continua lo scontro social tra Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella. Alla diretta annunciata dall’ex tronista ieri, infatti, è seguita subito dopo anche quella del siciliano che, tempestivamente, […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Luigi Mastroianni risponde a Sara Affi Fella e poi ...

Lui la aggredisce - Lei si difende e gli stacca lo scroto a morsi : "Ma non la denuncio" : La lite è degenerata. A Montecatini, in provincia di Pistoia, una donna ha strappato i testicoli a morsi al marito, al termine di un'accesa discussione. E' successo intorno alle 22, in un appartamento della...

Montecatini. Lui la aggredisce - Lei si difende e gli stacca i testicoli a morsi : La coppia, di nazionalità rumena, ha avuto una discussione dopo aver bevuto alcol. La situazione è degenerata fino alla scioccante reazione della donna. Ora l'uomo è in ospedale e lei sarebbe stato di fermo.Continua a leggere