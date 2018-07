Lega e 5 stelle litigano anche sui droni

huffingtonpost

(Di martedì 10 luglio 2018) Salvini vorrebbe usare iper pattugliare le coste italiane e spinge per accelerare la fornitura dei P1HH, i veicoli a pilotaggio remoto della Piaggio Aerospace e la progettazione dei nuovi P2HH. Ma il M5S fa melina e si divide. L'ultimo incidente di percorso oggi al Senato. La commissione Bilancio si è riunita per acquisire il nulla osta del ministero dell'Economia, la certezza che nell'apposito capitolo vi fossero risorse disponibili. Ovvero i 766 milioni di euro da spalmare per i prossimi 15 0 20 anni. Ma quando il relatore, il pentastellato campano Vincenzo Presutto ha chiesto un rinvio alla commissione Difesa per acquisire ulteriore audizioni, il suo colM5S Mario Turco, relatore in commissione Difesa, ha fatto di tutto per evitare un nuovo stop del provvedimento. La questione è rimasta a lungo fuori alla portata dei radar per non alimentare nuove ...