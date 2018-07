LeBron ai Lakers | ora c' è anche la foto ufficiale

NBA - ora è ufficiale : LeBron James è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers : Dopo i proclami, la sorpresa e i tantissimi commenti, è arrivata anche l'ufficialità del passaggio di LeBron James ai Lakers. Il primo scatto del n°23 indossando una maglia giallo-viola, in un'...

Nba - LeBron ufficiale ai Lakers. Magic : 'È il più forte del pianeta' : Ma il lavoro non è ancora finito: dobbiamo continuare a fare tutto quello che serve per raggiungere la nostra ossessione, consegnare il titolo numero 17 ai migliori fan del mondo'. Anche Kobe Bryant, ...

Nba - LeBron James è ufficialmente un nuovo giocatore dei Lakers : ecco il comunicato della franchigia : La franchigia di Los Angeles ha ufficialmente comunicato l’ingaggio di LeBron James con un comunicato apparso sul proprio sito ‘LeBron James ha firmato con i Los Angeles Lakers, è stato annunciato oggi. Per politica della squadra, i termini dell’accordo non sono stati rilasciati. “Oggi è un grande giorno per i Lakers e per i propri tifosi che danno il benvenuto a LeBron James, tre volte campione NBA e quattro volte ...

Mercato NBA – Strategia Lakers - LeBron James cambierà modo di giocare : la regia sarà affidata a Lonzo Ball e Rondo : I Lakers e LeBron James hanno concordato le scelte di Mercato, in vista di un cambiamento nel modo di giocare del numero 23: la regia della squadra sarà affidata a Lonzo Ball e Rajon Rondo LeBron James ai Lakers cambierà modo di giocare. Sembra pura utopia pensare al numero 23 senza palla in mano, visto l’ultimo anno ai Cavs nel quale era di fatto il playmaker della squadra (pur giocando ala). Eppure, visti anche gli arrivi dal ...

Mercato NBA – Rajon Rondo carica i Lakers : “con LeBron James mi aspetto solo di vincere. Lonzo Ball? Vi dico che…” : Rajon Rondo, nuovo playmaker dei Lakers, ha esaltato le qualità dei losangelini, non ponendosi limiti negli obiettivi: con LeBron James in squadra è tutto possibile Fra le tante trattative avvenute nei primi giorni di Mercato NBA, una di quelle passate un po’ in sordina è stata l’acquisto di Rajon Rondo da parte dei Los Angeles Lakers. L’ex playmaker dei Pelicans ha firmato un annuale a 9 milioni, una cifra importante per ...

Nba - LeBron e i cartelloni pro Lakers : ecco chi li ha messi e perché : Hollywood resta Hollywood anche nelle piccole cose. Per una città come Los Angeles che vive e respira Lakers l'attesa di questa free agency, dopo anni terribili, è stata vissuta in maniera spasmodica. ...

NBA - la faccia di LeBron James sul murales di Kobe Bryant? Un tifoso dei Lakers non ci sta : Un segnale che anche a Los Angeles, dove sono abituati ad avere in città i personaggi più acclamati e famosi al mondo, non basta l'arrivo dell' ultima sensazione per far dimenticare 20 anni di amore ...

Kobe Bryant incorona LeBron James : “rappresenta lo spirito Lakers - lo aiuterò in tutto perché…” : Kobe Bryant ha appreso con grande entusiasmo l’arrivo di LeBron James in casa Los Angeles Lakers: il ‘Black Mamba’ ha definito il numero 23 ‘degno’ della maglia giallo-viola L’arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers é stato feateggiato da tutti i fan. Compresi quelli che la maglia giallo-viola l’hanno vestita e hanno vinto ‘qualcosina’. Kobe Bryant ad esempio, ha elogiato ...

Mercato NBA - un tweet di Kuzma scatena il panico : Wade ai Lakers con LeBron? : Mercato NBA, Dwyane Wade potrebbe sposare il progetto dei Lakers, seguendo dunque l’amico LeBron James a Los Angeles Mercato NBA, un tweet di Kuzma ha letteralmente scatenato il panico tra gli appassionati di basket. Il giovane cestista dei Los Angeles Lakers, ha infatti twittato il “tag” col nome di Dwyane Wade… solo questo, senza alcuna aggiunta, lasciando dunque spazio alla fantasia. L’ipotesi più ...

Mercato NBA – Il sogno di Chris Bosh : tornare in campo al fianco di LeBron James nei Lakers : Chris Bosh sarebbe pronto (ok medico permettendo) a tornare in campo: il sogno dell’ex Miami Heat sarebbe quello di giocare nei nuovi Lakers di LeBron James Il passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers ha spinto diversi giocatori ad interessarsi ai Lakers. L’ultimo della lista sarebbe addirittura Chris Bosh. L’ex Miami Heat avrebbe espresso la volontà di tornare in campo e riunirsi all’ex compagno LeBron ...

NBA – Cousins agli Warriors - parla… LaVar Ball : “possono comprare chi voglio - i Lakers con LeBron e mio figlio…” : La firma di Cousins con gli Warriors non preoccupa minimamente LaVar Ball: il duo Lonzo-LeBron renderà i Lakers imbattibili I Golden State Warriors hanno risposto all’affare LeBron James-Los Angeles Lakers con un colpaccio: alla corte di Steve Kerr è arrivato DeMarcus Cousins. A stupire non è stato tanto il colpo, gli Warriors esercitano un fascino impareggiabile su ogni free agent che voglia unirsi alla prima squadra candidata per ...

Mercato NBA – Lakers - pronto un ritorno clamoroso! Dwight Howard vuole giocare insieme a LeBron James : L’effetto LeBron James continua ad attrarre giocatori verso i Los Angeles Lakers: Dwight Howard interessato al ritorno in giallo-viola A volte ritornano… è il caso di dirlo! Nella stagione 2012-2013, Dwight Howard era arrivato ai Lakers con grandi speranze, come ideale sostituto di Shaq. Le grandi aspettative non sono state rispettate. Dopo solo un anno, Howard ha lasciato L.A. con tanto di battibecchi con Kobe Bryant al quale ...

LeBron James - prima la firma con i Lakers poi le vancanze… in Italia : il ‘Re’ avvistato a Positano : Dopo essere sbarcato a Los Angeles per la firma del contratto che lo legherà ai Lakers per 4 anni, LeBron James ha scelto l’Italia per le sue vacanze estive Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità che ha sconvolto il mondo NBA: LeBron James non è più un giocatore dei Cleveland Cavaliers. Il numero 23 è sbarcato a Los Angeles per firmare un ricco quadriennale da quasi 40 milioni a stagione che lo metterà al centro della ...

NBA - Kobe accoglie LeBron ai Lakers : 'Benvenuto in famiglia - dovrebbero fare un'altra statua a Magic' : Adesso avranno l'opportunità di vedere a lavoro ogni singolo giorno il miglior giocatore del mondo, come si allena, si prende cura del suo corpo e come gestisce la sua nutrizione. Basta guardarlo e ...