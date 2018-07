Le Furie Rosse ripartono da Luis Enrique

Mondiali 2018 : la Russia si gode Akinfeev - le Furie Rosse salutano il torneo iridato : Il Mondiale russo sta regalando davvero grandi emozioni nella fase ad eliminazione diretta appena iniziata con gli ottavi di finale. Dopo l'eliminazione di Argentina e Portogallo, oggi è toccato alla Spagna di Fernando Hierro uscire di scena. Gli spagnoli erano i grandi favoriti della vigilia nel match contro i padroni di casa russi, ma ad essere sinceri hanno esercitato una sterile prevalenza territoriale senza mai essere incisivi per 120'. Il ...

Spagna - è una debacle strameritata : Furie Rosse mai convincenti in questo Mondiale - Russia qualificata con merito : E’ il Mondiale dei miracoli. Il terzo match ha visto l’impresa della Russia che ha eliminato la Spagna dopo una prestazione commovente. Furie Rosse subito in vantaggio con l’autogol di Ignashevich, poi il pareggio da parte di Dzyuba su calcio di rigore. Il risultato non cambia più, si va ai calci di rigore, l’eroe diventa il portiere Akinfeev, Russia ai quarti di finale e che adesso pensa veramente in grande. Per la ...

Mondiali Russia 2018 : clamoroso - Spagna-Russia 3-4 dopo i rigori. Akinfeev elimina le Furie Rosse - una nazione in festa : Clamorosa sorpresa nel terzo ottavo di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Allo stadio 'Luzhniki' di Mosca i campioni del mondo del 2010 della Spagna , nettamente favoriti, vengono sconfitti ai rigori dai padroni di casa russi , 1-1 dopo i tempi regolamentari, 4-3 dopo i penalty, . Un intero Paese in festa: le Furie ...

LIVE Pagelle Russia-Spagna - DIRETTA Mondiali 2018 : i padroni di casa sfidano le Furie Rosse : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Russia-Spagna, ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa proveranno l’impresa davanti al pubblico di casa per battere le Furie Rosse, tra le grandi favorite per la finale. Cherchesov si affiderà ad una squadra solida con la stella Golovin pronta a trascinare i compagni. Dall’altra parte Hierro potrà contare sulla grande qualità dei suoi giocatori con Iniesta, Isco e ...

Da invisibile a bomber. Lo "spagnolo" Cheryshev spaventa le Furie rosse : Uno spagnolo per tentare l'impresa contro la Spagna. Perché l'ottavo di finale di oggi sarà un vero e proprio derby per Denis Cheryshev, miglior marcatore della Russia al Mondiale (3 gol), calcisticamente cresciuto nella penisola iberica, dove risiede dall'età di cinque anni. Si trasferì per il seguire il padre Dmitri, messo sotto contratto dallo Sporting Gijon. Non se ne è più andato e, una volta intrapresa la carriera professionista, ha sempre ...

Pronostico Spagna-Russia/ Mondiali 2018 - Bonetti : match equilibrato ma le Furie rosse... - esclusiva - : Pronostico Spagna Russia: intervista esclusiva a Dario Bonetti sull'ottavo di finale dei Mondiali 2018 atteso a Mosca. furie rosse favorite.

Mondiali 2018 - Spagna-Russia : Furie Rosse super favorite : TORINO - La Spagna è super favorita nell'ottavo di finale contro la Russia. D'accordo il fattore campo, d'accordo i vantaggi ambientali e la carica del pubblico amico: tutto questo però non basta a ...

Spagna-Marocco 2-2 : Furie Rosse agli ottavi : La Spagna ha pareggiato per 2-2 con il Marocco , nel match della terza giornata del gruppo B dei mondiali di Russia 2018 . Per le furie rosse un pareggio che consente l'accesso agli ottavi, con sei ...

