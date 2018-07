Le 10 app più scaricate nella storia dell’App Store

Più liti e turn over fra precari : le sei «trappole» per il lavoro : Per rinnovare, o prorogare, un contratto a termine in corso, o se si vuole stipulare un nuovo rapporto a tempo di durata superiore ai 12 mesi, un’impresa, d’ora in avanti, sarà tenuta a indicare la causale. Risultato? Che si riportano le aziende dentro un sentiero normativo molto stretto, con il rischio di nuovi contenziosi...

Thailandia - lo psicanalista sui ragazzini intrappolati nella grotta : «Sono stati più bravi di tanti adulti» : L'impatto con il mondo di fuori, con il circo mediatico ad esempio, come sarà? «Da un lato scopriranno che l'opinione pubblica, in tutto il mondo, li ha seguiti e li ha sostenuti, e questo li ...

GIGI BUFFON AL PSG/ Video presentazione : "Quando non sarò più al top appenderò i guantoni al chiodo" : GIGI BUFFON, presentazione in diretta: il portiere ha parlato alla stampa da giocatore del Psg. Dichiarazioni a tutto tondo sulla Champions League, i Mondiali e il campionato francese(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 22:50:00 GMT)

Il giro d'affari delle ecomafie cresce 4 volte più del Pil dell'Italia. Un rapporto : Un fatturato dell’ecomafia che sale a quota 14,1 miliardi, con una crescita del 9,4%, dovuta soprattutto all'incremento nel ciclo dei rifiuti, nelle filiere agroalimentari e nel racket animale. È quanto emerge dal rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente, presentato a Roma. Mai nella storia del nostro Paese sono stati effettuati tanti arresti per crimini contro l’ambiente come nel 2017, mai tante inchieste sui traffici ...

Tour de France 2018 - terza tappa : cronometro a squadre alla BMC - Van Avermaet in giallo. Più di un minuto per Vincenzo Nibali : È arrivato il primo punto di svolta del Tour de France 2018. La terza tappa, in programma oggi, prevedeva una cronometro a squadre da Cholet a Cholet, di 35,5 chilometri prevalentemente pianeggianti. Nella sfida tra le due compagini favorite l’ha spuntata la BMC Racing Team: i campioni del mondo di specialità di 2014 e 2015 si sono imposti, a tre anni di distanza dall’ultima volta che è stata proposta questa prova alla Grande ...

Maltempo in Giappone : il bilancio più grave degli ultimi decenni - 112 vittime accertate [GALLERY] : 1/42 AFP/LaPresse ...

Whatsapp - versione Beta 2.18.206/ Il nuovo aggiornamento contro le bufale - utenti più sicuri : Whatsapp, versione Beta 2.18.206, due interessanti novità: note vocali pre-ascoltabili, e lotta agli spam. Attenzione alle feauture che stanno testando gli sviluppatori dell'app di messaggi(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:49:00 GMT)

Migranti - la Spagna diventa nuovo punto di approdo : "Rotta sempre più importante" : La Spagna potrebbe diventare il nuovo punto di approdo preferito per i Migranti provenienti dall'Africa, mentre le altre rotte sono sul punto di essere chiuse: lo ha dichiarato il responsabile della Frontex...

Maltempo in Giappone - situazione drammatica : 85 morti e 50 dispersi - bilancio sempre più grave : E’ salito a 85 morti, con oltre 50 dispersi, il tragico bilancio del Maltempo che si e’ abbattuto sul Giappone occidentale, quando proseguono le operazioni di soccorso nelle aree disastrate fino alle tarde ore serali. Sono 54mila gli uomini delle Forze di autodifesa, di polizia e i vigili del fuoco, assieme alla guardia costiera, impegnati nell’assistenza. Gli ordini di evacuazione hanno riguardato un totale di 5,9 milioni ...

Francia contro Henry - Deschampssprona Mbappè : 'Deve volare più alto' : Francia-Belgio, in programma martedì a San Pietroburgo, non sarà una partita come le altre, almeno per due motivi: per la rivalità fra 'cuginì, legati da irrisolti problemi linguistici e coloniali, ma ...

9 Segni approvati Dalla Scienza Che Dimostrano Che Sei Più Intelligente Della Media : Ci sono molti luoghi comuni sull'intelligenza e non è sbagliato dire che ognuno ha la sua idea su cosa significhi essere Intelligente o sul comportamento che ci si aspetterebbe da una persona del ...

Non c'è più tempo : iniziato il recupero dei ragazzini intrappolati nella grotta : Il tempo è scaduto. Oggi è il giorno giusto per tirare fuori i 12 baby calciatori e il loro allenatore, intrappolati nella grotta di Tham Luang dallo scorso 23 giugno. Le squadre dei...