Lazio | Acerbi è a Roma | domani le visite mediche

Calciomercato Lazio : per Acerbi c'è fiducia - chiusura vicina - : La politica della Lazio è quella degli annunci limitati, dei fatti concreti che producono risultati. Io credo che la squadra che verrà fuori dal mercato sarà molto competitiva. Fare in futuro una ...

Lazio - dopo Acerbi Lotito chiude anche per Wesley : I biancocelesti pronti a chiudere il sesto colpo in entrata. Sarà il brasiliano il prossimo vice-Immobile

Acerbi alla Lazio/ Calciomercato - accordo trovato : oggi o domani la firma - martedi le visite mediche : Acerbi alla Lazio, Calciomercato news: accordo trovato con il Sassuolo, a brevissimo la firma sul contratto da 5 anni. Già martedi le visite mediche.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:08:00 GMT)

Lazio - è fatta per Acerbi : Il Sassuolo ha accettato l'ultima offerta del club biancoceleste. Il difensore arriverà nella Capitale per 10 milioni più bonus

Acerbi alla Lazio - è fatta : i dettagli economici dell’affare : Francesco Acerbi è un nuovo calciatore della Lazio, arriva dal Sassuolo, visite e firma nella prossima settimana: i dettagli Dopo una lunga trattativa ed un tira e molla tra Sassuolo e Lazio, Francesco Acerbi sarà un calciatore laziale, l’accordo è finalmente arrivato tra i due club. Inzaghi avrà il centrale a disposizione, innesto importante per il dopo de Vrij. Le visite mediche per il calciatore ex Milan sono state fissate per la ...

Calciomercato Lazio - colpo di scena nella trattativa Acerbi : le ultimissime : L’operazione che dovrebbe condurre Acerbi dal Sassuolo alla Lazio pare si stia sbloccando, si lavora sugli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca La Lazio non molla Francesco Acerbi, nella giornata di oggi pare esserci stata un’accelerata nella trattativa con il Sassuolo per portare il difensore in biancoceleste. Dopo gli stop degli scorsi giorni, la trattativa sembra essersi sbloccata, con i dirigenti della società ...

Lazio - Acerbi è in stand-by. Carnevali - ad Sassuolo : 'Se Lotito lo vuole - alzi l'offerta' : 'Con la Lazio, conoscendo il presidente Lotito ogni trattativa è complicata e difficile'. L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, prova a spiegare così il motivo del rallentamento ...

Lazio - si arena l’affare Acerbi e spuntano due alternative per la difesa : Sassuolo e Lazio proseguono nella trattativa per Acerbi, affare che però va a rilento, manca l’accordo tra le parti: i dettagli L’affare tra Sassuolo e Lazio per il centrale difensivo Francesco Acerbi, si sta protraendo da diverse settimane. Un tira e molla che rischia di far spazientire il presidente Lotito, il quale in attesa di riscontri sul fronte Acerbi, si sta guardando attorno a ricerca di valide alternative. Per il ...

Calciomercato Lazio - si complica la trattativa per Acerbi. Ufficiale l'arrivo di Proto : Durmisi, Sprocati e Berisha sono stati i primi tre rinforzi ufficializzati dalla Lazio, che continua a lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della ...

Lazio - Acerbi è maturo. Il Decretò Dignità fa perdere 20 milioni : Una beffa a Cinquestelle. Il Decreto Legge Dignità che vieta la pubblicità da parte delle aziende di scommesse fa una danno da più di venti milioni alla Lazio. Come anticipato da Il Messaggero lo ...

Incredibile Acerbi : il calciatore s’impunta contro il Sassuolo - la mossa per farsi cedere alla Lazio : Francesco Acerbi adesso punta i piedi contro il Sassuolo con l’intento di farsi cedere al più presto alla Lazio: tutti i dettagli dell’affare Francesco Acerbi non si è presentato alle visite mediche con il Sassuolo. Questa, a detta del Corriere dello sport, sarebbe una chiara mossa da parte del calciatore per spingere la società emiliana a venderlo alla Lazio, club con il quale ha da tempo un accordo di massima. Manca però ...

Lazio - ultimatum per Acerbi - in arrivo Wesley : Adesso o mai per Acerbi e Wesley. E' la settimana cruciale per gli altri due obiettivi della Lazio. A parte i tormenti di Immobile e i movimenti del suo agente, che tanto fastidio stanno creando a ...

Lazio - ecco la contropartita giusta per Acerbi : affare ad un passo : Acerbi in arrivo alla Lazio, il centrale di difesa del Sassuolo approderà alla corte di Simone Inzaghi La Lazio ha individuato in Acerbi il centrale difensivo giusto per sostituire De Vrij. Da settimane si fa un gran parlare di questo accordo con il calciatore, ma mancava il sì del Sassuolo. Ebbene, nelle ultime ore tale accordo sembra essere arrivato, sbloccato anche dall’inserimento di una contropartita di spessore. Si tratta del ...

Lazio - settimana decisiva per Acerbi : Inzaghi lo vuole ad Auronzo di Cadore : Avere la rosa al completo , o quasi, durante il ritiro di Auronzo di Cadore. E' questa la speranza di Inzaghi, che con l'arrivo di Durmisi, Sprocati e Berisha è stata soddisfatta in parte dalla Lazio. ...