Lavoro | il Pd presenta la legge per il salario minimo legale

Lavoro : domani Fondazione Cariplo presenta progetto NeetWork a Bruxelles : Milano, 2 lug. (AdnKronos) – domani Fondazione Cariplo presenterà alla Commissione Europea il progetto NeetWork , una proposta per contrastare il fenomeno dei giovani che non studiano e non lavorano. In Italia sono oltre 2milioni i ragazzi tra i 15 e i 29 anni in questa situazione e 239mila solo in Lombardia.Nei fatti, il progetto NeetWork prevede un tirocinio retribuito di 4-6 mesi in una organizzazione non profit lombarda, ...

Lavoro - REGIONE PRESENTA AVVISI PER GIOVANI - OVER 35 E DISABILI : ... fra cui "i mini Pia, i bandi per il commercio e per l'artigianato, i Pia: iniziative ha messo in chiaro che sono state utili a far riprendere l'economia nella nostra REGIONE. Dal primo bando, quello ...

Al Festival del Lavoro di Milano presentata carta dei valori del food delivery a tutela rider : Milano,29 giu. (Adnkronos/Labitalia) – Arriva la prima carta dei valori del food delivery per sottoscrivere l’impegno della aziende del settore a garantire le tutele ritenute fondamentali per i propri rider. A sottoscriverla foodora, foodracers, moovenda, prestofood. La carta è stata illustrata stamattina, durante il Festival del lavoro in corso a Milano da Gianluca Cocco, ad di foodora Italia (servizio on-demand di consegne a ...

I consulenti presentano il Festival del Lavoro a Milano : Milano, 27 giu. (Labitalia) – Nella classifica delle dieci province (su 107) dove i lavoratori dipendenti guadagnano di più sette sono lombarde. La regione ha anche il primato del mercato del lavoro più inclusivo, considerando il tasso più basso a livello nazionale di giovani che non lavorano e non studiano (Neet). Sono alcuni dei dati, riferiti alla Lombardia, che emergono dal terzo rapporto nazionale dell’Osservatorio statistico ...

Libri si presenta il nuovo Lavoro di Fabrizio Melfa : "Medicina estetica, Marketing e Management. Guida pratica per medici intraprendenti" è il titolo del nuovo libro del medico estetico e specialista in Scienza dell'Alimentazione Fabrizio Melfa , presentato oggi nell'ambito dei lavori della trentanovesima edizione del Congresso della Società Italiana di Medicina Estetica, in corso a Roma presso gli ...