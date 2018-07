Lavoro | decreto dignità in aula Camera dal 24 luglio

Il Lavoro non si crea per decreto………….l'opinione di Rita Faletti : La riforma liberista di Schroeder del 2013 ha rimesso in piedi l'economia tedesca e ridato ossigeno ai conti pubblici, abbassando la spesa e rilanciando la crescita attraverso la flessibilità del ...

Decreto Lavoro - incentivi per le stabilizzazioni. Taglio del cuneo fiscale in manovra : Una riduzione strutturale del cuneo fiscale è l’altra faccia dell’intervento sul mercato del Lavoro a cui pensa il governo Conte. L’operazione, risorse permettendo, dovrebbe concretizzarsi, in autunno, con la legge di Bilancio, ma non è escluso che qualche primo intervento possa essere introdotto già in sede di conversione parlamentare del Decreto estivo, che lunedì, salvo ulteriori rinvii, è atteso in Gazzetta ufficiale, dopo essere stato ...

Luigi Di Maio sbeffeggiato da Silvio Berlusconi : 'Vuole regolare per decreto una cosa che non ha mai conosciuto : il Lavoro' : ... il mondo del lavoro . Non avendo idee originali, rispolvera ricette vecchie che sono fallite in tutto il mondo: sembra incredibile, ma il ministro del Lavoro ripropone nel 2018 soluzioni vetero-...

Toti : «Decreto dignità inutile e dannoso - la Liguria farà da sé le norme sul Lavoro» : Il governatore fa il punto dei primi tre anni di attività della giunta. «L’occupazione torna a crescere ma non basta» Le scelte: «Tra Macron e Orban preferisco il secondo». «Tajani? Un amico ma il suo modello di Europa non piace»

Perché avvocati - giudici e consulenti del Lavoro gongolano con il Decreto Dignità : Ma da noi il pragmatismo ha poco corso: siamo dunque condannati a veder variare il contenuto della norma a ogni stormir di fronda politica, con l'effetto di una volatilità della regolamentazione del ...

Il decreto Dignità rischia di aggravare la precarietà del Lavoro : Passato il clamore del varo del decreto Dignita' [VIDEO], possiamo e dobbiamo chiarirci il senso e la direzione di tale provvedimento, che, a mente fredda, evidenzia subito essere un atto legislativo poco connesso con la realta' del Paese. In particolare tra le critiche in primo ci sono quelle che mettono in evidenza i motivi del massiccio ricorso al tempo determinato, motivi secondo i critici ignorati da Di Maio. Sul fronte lavoro l'Istat ...

DECRETO DIGNITÀ/ La finta battaglia alla precarietà che blocca il Lavoro : Il mercato del lavoro in Italia è caratterizzato da tre criticità. Il DECRETO DIGNITÀ non ne affronta nessuna e peggiora la situazione, spiega MASSIMO FERLINI(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ La finta rottamazione del Jobs Act con un vantaggio per tutti, di F. GiubileoSINDACATI E POLITICA/ L'errore di Di Maio condiviso da Cgil, Cisl e Uil, di G. Sabella

Il decreto Dignità è solo una pezza. Al mercato del Lavoro serve una modifica strutturale : di Nicola Sorgi Il decreto Dignità, sbandierato come un “colpo mortale al Jobs Act”, in realtà delude le aspettative proprio sul tema cruciale, quello del precariato. E non perché le misure proposte non siano giuste: il problema è la modalità con cui si è deciso di agire sul mercato del lavoro. Invece di cancellare veramente il Jobs Act, per proporre una vera riforma che garantisca stabilità e riesca a far fronte ai cambiamenti delle tipologie ...

AssoLavoro - modificare decreto dignità su somministrazione : Roma, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Nel decreto dignità “vanno modificate due cose altrimenti non è applicabile al settore della somministrazione. E il settore della somministrazione come dice la direttiva europea non può essere assimilato al rapporto di lavoro a tempo determinato. Deve avere una sua normativa”. Così il presidente di Assolavoro, l’associazione nazionale di categoria delle agenzie per il lavoro, ...

Se non si abbatte il costo del Lavoro per le imprese il Decreto Dignità sarà inutile - Prudenzano - Confintesa - : "Le perplessità sul Decreto Dignità varato dal governo sono ormai una costante di tutte le forze sociali e anche di un partito della maggioranza" lo dichiara Francesco Prudenzano, Segretario Generale ...

Decreto dignità - Cgil : “Norme interessanti - ma sul Lavoro serve intervento organico” : Tania Scacchetti, membro della segreteria confederale della Cgil, guarda con favore alle norme sul lavoro contenute nel Decreto dignità. Bene sui contratti a termine e le delocalizzazioni, anche se "è solo un primo passo, molto parziale". Contrarietà per le misure fiscali. No anche al possibile ritorno dei voucher.Continua a leggere

Così con il decreto dignità Di Maio ha scopiazzato la riforma del Lavoro di Monti : Al direttore Mentre Matteo Salvini, il maggiore dei fratelli De Rege che ci governano – direttamente o attraverso le comparsate dei suoi scagnozzi sugli schermi televisivi di cui sono ormai ospiti prediletti – continua ad accusare l’ex ministro Elsa Fornero di aver messo sul lastrico gli italiani c

Decreto dignità : ecco le novità in materia di Lavoro : Tornano le causali nel contratto a termine, aumentano gli indennizzi per i licenziamenti illegittimi e cambia il rapporto di lavoro tra somministrati ed agenzie: queste le novità principali del Decreto dignità, approvato nella serata di lunedì dal Consiglio dei Ministri, in materia di lavoro. Consulta qui lo speciale sul Jobs Act Obiettivo del Governo, si legge nella bozza per la cui entrata in vigore manca sola la pubblicazione in Gazzetta ...