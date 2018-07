Latina | muore a tre giorni dalla Maturità | le compagne la sostengono al suo posto

Latina - Martina muore prima della maturità - le compagne discutono la tesina per lei : Dalla Scuola, che troppe volte ci porta fatti di bullismo e prevaricazioni, arriva una storia d'amicizia e solidarieta' meravigliosa e, allo stesso tempo, dolorosa, che vede protagonisti gli studenti della V B del liceo linguistico-musicale Alessandro Manzoni di Latina . Una loro compagna, Martina Natale, 19 anni, è morta pochi giorni prima dell'esame di maturita' a causa di un male incurabile. I suoi amici hanno voluto renderle omaggio ...

