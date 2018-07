L' assist del fisco italiano alla Juve | a Cristiano Ronaldo solo 100mila euro

Milano - cade da una scala a Palazzo Reale : morto l'assistente del pittore Bonalumi : Forse Luca Lovati, 70 anni, ha avuto un malore: si attende l'autopsia. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il ministro Bonisoli: "Sono profondamente addolorato".

Cosa cambia per tassisti e clienti con la sentenza dell'Antitrust su Mytaxi : Un tassista non può essere vincolato a lavorare per un solo servizio di radiotaxi. E' la sintesi della pronuncia dell'Antitrust secondo cui le clausole di esclusiva nei rapporti tra i principali ...

Milano - cade da una scala a Palazzo Reale : morto l'assistente del pittore Bonalumi : Forse Luca Lovati, 70 anni, ha avuto un malore: si attende l'autopsia. Intanto la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il ministro Bonisoli: "Sono profondamente addolorato".

Milano - tragedia a Palazzo Reale : morto Luca Lovati - assistente del pittore Bonalumi : tragedia sul lavoro a Milano. Un uomo di 69 anni, Luca Lovati, è morto questa mattina dopo essere caduto da una scala...

Incidente sul lavoro a Palazzo Reale : muore l'assistente del pittore Bonalumi : Un grave Incidente sul lavoro durante l'allestimento della prima antologica dedicata ad Agostino Bonalumi è costato la vita allo storico assistente del pittore nato a Vimercate e trasferito a Desio, ...

Mazara del Vallo - Al Lido Sirenetta assistenza per la balneazione ai diversamente abili : SPIAGGIA SENZA BARRIERE Al Lido Sirenetta assistenza per la balneazione ai diversamente abili "Anche per l'estate 2018 l'Amministrazione Comunale organizza Spiaggia Senza Barriere. Un progetto giunto ...

Vueling - inferno sciopero del 21 luglio degli assistenti di volo : Usb Lavoro Privato ha indetto uno sciopero di 24 ore degli assistenti di volo di Vueling Airlines il prossimo 21 luglio che sta gettando nel panico moltissimi viaggiatori, alla base ci sarebbe la ...

Dibattito standby cella di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : le indicazioni dell’assistenza : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge avrebbe generato un consumo anomalo della batteria principalmente legato al problema dello stanby cella, che il produttore in più di un'occasione avrebbe anche ammesso, sebbene con qualche precisazione. Stando a quanto affermato dalla divisione italiana, prontamente messa al corrente del disturbo riscontrato dagli utenti finali, trattasi di un'anomalia sopraggiunta nell'indicazione dei consumi ...

Migliaia di bambini testimoni di maltrattamenti in famiglia : i rischi della "violenza assistita" : bambini e bambine costretti ad assistere ai maltrattamenti tra le mura domestiche contro le loro mamme, nella quasi totalità compiute da uomini. Spesso testimoni diretti delle botte, altre volte invece capaci di prendere...

Consip-assistal - via al tavolo sull'efficienza energetica del patrimonio pubblico : ... installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici e nella fornitura di servizi di efficienza energetica , ESCo, e facility management - e Consip , società del ministero dell'Economia, ...

La rete multidisciplinare integrata : svolta nella qualità dell’assistenza del bambino con diabete in Calabria : Un incontro si è tenuto il 28 Giugno nell’Aula Ferrante del P. O. Giovanni Paolo II di Lamezia Terme (CZ), tra psicologi, dietisti e nutrizionisti provenienti da tutta la regione per focalizzare gli aspetti significativi della nutrizione, della relazione genitoriale e le problematiche psicologiche dei minori con diabete di Tipo 1. A dare il ben venuto al gruppo il Primario dell’ U.O. di Pediatria, la Dott.ssa Mimma Caloiero e la Dott.ssa Monica ...

Autismo - Tar Campania boccia deliberazione ASL Na 2 Nord per interruzione dei piani assistenziali : NAPOLI. Con sentenza pubblicata il 20.06.2018, il Tar della Campania ha accolto il ricorso proposto dai genitori di pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico contro un atto adottato dalla ...

Quando la storia dà spettacolo : in migliaia per assistere alla rievocazione della battaglia di San Martino : Un'edizione record con centinaia di figuranti arrivati a San Martino della battaglia da tutta Italia per ridare vita a uno degli episodi più significativi del Risorgimento

Ho. : Prefisso e numero assistenza Clienti dell’Operatore Low Cost di Vodafone : Vodafone Italia lancia il nuovo operatore Low Cost Ho. (Non Vei) per contrastare iliad. Ottime offerte e copertura al pari di Vodafone al centro del successo dopo iliad e Kena di TIM Ho. by Vodafone è pronto ecco sito web e probabile offerta commerciale Con l’arrivo di Iliad in Italia ora il low Cost della telefonia […]