L’app che spia la gente può essere a sua volta spiata quasi da chiunque | è la vicenda

Migranti - Roberto Saviano risponde alL’appello di Sandro Veronesi : “Ci sto - saliamo sulle navi che li salvano” : Roberto Saviano accetta l'invito di Sandro Veronesi di mettere i loro corpi a disposizione per imbarcarsi sulle navi delle Ong che salvano Migranti nel mar Mediterraneo: "Caro Sandro, io ci sto, questa battaglia la combatto da anni e non ho alcuna paura di perdere". Lo scrittore napoletano spiega i motivi della sua risposta: "Dobbiamo chiamare a una insurrezione civile e democratica contro questa barbarie fondata sulla menzogna ...

Rolling Stone Italia - elenco delle star che hanno risposto alL’appello del noto magazine : Rolling Stone Italia prende una posizione netta contro la strategia politica di Salvini e chiama a raccolta le star della televisione e della musica a sostegno dell'iniziativa

Huji Cam : L’app che scatta foto in stile 1998 : Su Instagram è scoppiata una nuova moda, ovvero le foto in stile “usa e getta” del 1998. Le foto in questione appaiono sgranate e vecchie, come se fossero uscite da una vecchia macchina fotografica usa e getta. Tutto questo è possibile grazie a un’applicazione che in pochissimo tempo è diventata una delle più scaricate dai vari store. Stiamo parlando di Huji Cam, un’applicazione per il fotoritocco disponibile sia per ...

Rolling Stones lancia L’appello contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentische : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

‘Noi non stiamo con Salvini’ : le star che hanno risposto alL’appello di Rolling Stone Italia : Il numero di Luglio 2018 di Rolling Stone Italia ha una copertina molto chiara: “Da adesso chi tace è complice”. Il magazine di cultura e spettacolo, come spiega anche dalle pagine del sito Internet, ha chiamato gli artisti Italiani a dichiarare apertamente la propria opinione in merito alle posizioni del leader della Lega, titolando molto chiaramente “Noi non stiamo con Salvini”. Noi non stiamo con Matteo Salvini. ...

Melanoma : parere positivo del CHMP - che raccomanda L’approvazione di nivolumab per il trattamento adiuvante di pazienti adulti : Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY) ha annunciato che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell’Agenzia europea per i farmaci (EMA) ha raccomandato l’approvazione dell’estensione delle attuali indicazioni di nivolumab per includere il trattamento adiuvante dei pazienti adulti con Melanoma con coinvolgimento di linfonodi o malattia metastatica che hanno subito una resezione completa. È la prima volta che il ...

Fermo - amiche scomparse in vacanza. L’appello dei genitori : “Tornate presto a casa” : Continuano senza sosta le ricerche di Gaia Perasso e Gaia Fiorentini, le due amiche 17enni sparite nel nulla dallo scorso venerdì 29 giugno mentre si trovavano in vacanza con la famiglia di una delle due a Fermo. L'appello dei genitori: "Tornate a casa il più presto possibile, non c'e' nulla da temere, aspettiamo vostre notizie".Continua a leggere

Anche L’app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme : La tendenza è ormai quella e ora Anche l'app Google Home pare essere pronta o quasi a ricevere un aggiornamento importante in termini di design. Si tratta chiaramente del nuovo Material Theme, stile che Big G sta per lanciare Anche sull'app di controllo per Google Home, Chromecast e dispositivi del genere. L'articolo Anche l’app Google Home inizia a cedere alle lusinghe del Material Theme proviene da TuttoAndroid.

L’appello dell’imprenditore colombiano che rischia l’estradizione : L’appello dell’imprenditore colombiano che rischia l’estradizione A Bogotà lo accusano di avere incassato indebitamente indennità sanitarie per miliardi di pesos e ha già ricevuto pesanti minacce Continua a leggere L'articolo L’appello dell’imprenditore colombiano che rischia l’estradizione proviene da NewsGo.

L’app che riconosce i sample è l’Eldorado di chi fa musica : La storia della musica è fatta da compositori, musicisti, cantanti e… sample. Fin dall’alba dei tempi l’uomo ha usato porzioni dei brani prodotti dai predecessori per riarrangiarli e riproporli in forma nuova. Dal mellotron in poi però, con l’avvento della tecnologia applicata all musica, il campionamento è diventato una forma d’arte che l’hip hop ha reso imprescindibile. Basta pensare ...

Google Wi-Fi - tutto quello che si può fare dalL’app : (Foto: Google) Tra le caratteristiche peculiari del router Google Wi-Fi appena arrivato in Italia ci sono la sua capacità di coprire ampie superfici abitate con un segnale veloce e stabile e un forte accento posto dagli ingegneri sulla facilità d’uso, aspetto che rende l’aggeggio una scelta azzeccata per molti utenti ma meno oculata per altri. I router in effetti si controllano infatti tramite un’app per smartphone e tablet, ...

Confindustria : nasce Made in Venice - L’app che mette in rete le imprese (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Inoltre – per gli associati – sarà disponibile una sezione informativa, con le news, la rassegna stampa e gli eventi in programma di Confindustria Venezia Rovigo. La App sarà disponibile anche per i non associati, in una versione guest che permetterà la ricerca di possibili partner d’affari.Fabrizio Trevisiol, Vicepresidente dell’Associazione degli industriali di Venezia Rovigo con ...

Confindustria : nasce Made in Venice - L’app che mette in rete le imprese : Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – Nella fase economica attuale, in cui le evoluzioni incalzanti del sistema spingono le imprese a fare rete, nasce ‘Confindustria Made in Venice”, la prima applicazione sviluppata appositamente per mettere in relazione le aziende associate a Confindustria Venezia Rovigo. L’iniziativa rientra nell’omonimo progetto finalizzato ad aggregare piccole realtà per aiutarle a fare sistema per ...

