L' alert di Visco al governo gialloverde | Prudenza | siamo più vulnerabili di dieci

(Di martedì 10 luglio 2018) La stella polare che deve guidare chi ha in mano l'agenda economica del Paese si chiama equilibrio. Niente azzardi. Servono, al contrario,e lungimiranza. Dal palco dell'assemblea annuale dell'Abi, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, lancia un chiaroal: occorre porre "attenzione all'equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto tra debito e prodotto". Un messaggio che rimanda - seppure senza una citazione diretta - alle misure care a Lega e 5 Stelle, cioè flat tax e reddito di cittadinanza.Se si va fuori da questo sentiero - è il ragionamento di- si rischiano "tensioni" e "possibili crisi". E l'Italia non può permetterselo perché se è vero che la crescita resterà superiore all'1% nel triennio 2018-2020 e l'occupazione è in ...