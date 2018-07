La trappola dell’«Io ti salverò»

vanityfair

: RT @giozu: L’acqua ottimo elemento Fonte di ricordi infantili Acqua che rende prigioniero il nascituro Acqua, talvolta trappola di corpi s… - Lilliflo : RT @giozu: L’acqua ottimo elemento Fonte di ricordi infantili Acqua che rende prigioniero il nascituro Acqua, talvolta trappola di corpi s… - angelobaldinell : #inonda ???????? che coglione! Cade nella trappola dell’ipocrita Telese: lo hanno mai mandato via dal lavoro? “Si”.. “… - Davidarmela : RT @dottorpax: Il brutto dell'imparare i teoremi a memoria è che poi si cade inesorabilmente in ogni trappola dell'esame. -

(Di martedì 10 luglio 2018) Immaginate una ragazzina di sedici anni che vive con i genitori in una bella città spagnola vicina al mare, venti chilometri da Alicante. Si chiama Patricia, va a scuola, ha gli stessi capelli lunghi, le stesse scarpe, gli stessi pensieri delle ragazzine della sua età. Un giorno muore lo zio a cui è più affezionata. È il suo primo incontro con la morte. Patricia non se la spiega e non si rassegna, è un lutto che la destabilizza. Cerca in rete, trova cose esoteriche che la consolano. Un giorno sogna un’ombra che la cerca, vuole trovarci un significato, ne scrive in uno dei gruppi esoterici che ha iniziato a frequentare. Le risponde un uomo, chiede un indirizzo privato. Da quel momento l’uomo comincia a scriverle e a spiegarle tutto della vita e della morte, e di come Patricia potrebbe salvarsi e dare un senso a tutto. Ti prendo e ti porto via, ci penso io a te: un bel sogno d’amore. ...