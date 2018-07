corriere

: Nave italiana Vos Thalassa salva 66 migranti: Salvini pronto a negare lo sbarco - Corriere : Nave italiana Vos Thalassa salva 66 migranti: Salvini pronto a negare lo sbarco - thetodayworld1 : La Thalassa salva 66 migranti, possibile il no allo sbarco (ma stavolta la nave è italiana ) - CurioGorilla : RT @Corriere: Nave italiana Vos Thalassa salva 66 migranti: Salvini pronto a negare lo sbarco -

(Di martedì 10 luglio 2018) Dopo Ong, mercantili e navi militari straniere,il braccio di ferro vede protagonista un’unità che batte bandiera tricolore che lavora per una piattaforma petrolifera e intervenuta per un Sos in acque libiche