La strana e assurda storia di Gigi Buffon | da santo a traditore

(Di martedì 10 luglio 2018)è un amico, ci conosciamo da tanti anni, lo vidi debuttare in serie, a diciassette anni, contro il Milan al "Tardini" di Parma nel 1995, è stato ospite fisso della mia trasmissione "Le partite non finiscono mai", che ho condotto con la bravissima Cristina Fantoni dal settembre 2006 al maggio 2007 su La7, ha scritto la prefazione al mio libro Einaudi "I portieri del sogno", ci siamo scambiati consigli e confidenze, parlato molto di tutto e poco di calcio.Da appassionato juventino, avrei voluto vederlo ancora in bianconero, ma non esistevano più i presupposti. Cosa doveva fare,? Lasciare, per stare dietro una scrivania o aspirare a una panchina? Cercare gloria effimera in qualche campionato lontano dall'Italia e lontano, di conseguenza, dal cuore? Ha preferito, secondo il suo modo di essere e di pensare, rimettersi in gioco. E ha detto sì alle ...