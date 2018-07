La scienza e l' Europa nel Novecento segnato da Einstein Un viaggio che spiega il presente

Mentre gli Usa scoprono i pasticceri obiettori di coscienza - l'Europa fa progressi storici : Mentre la Corte Suprema americana ci ricorda che anche i pasticceri possono essere obiettori di coscienza, rifiutandosi di preparare la torta nuziale per un matrimonio omosessuale, anche l'Europa sembra voler dire la sua in materia, per di più all'indomani delle dichiarazioni del nuovo Ministro della Famiglia che tanta eco hanno generato.Quel che certo, è che il tema del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso ...