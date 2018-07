La ricarica rapida è sempre più essenziale? Questa infografica vi dice qual è la più

Smartphone - qual è il sistema di ricarica rapida più veloce : Foto: pixabay/CC Quando si tratta di ricaricare lo Smartphone tutti vorremmo bastassero cinque minuti scarsi. Arrivare a risultati del genere in tempi brevi è impossible, ma da anni i produttori stanno lavorando per rendere il processo più rapido, sviluppando tecnologie di ricarica di nuova generazione che ormai sono presenti su molti Smartphone di fascia media e alta (ma non solo). L’unico problema è che questi sistemi sono piuttosto ...

Cresce la rete Supercharger Tesla - le stazioni di ricarica rapida ora sono 400 in Europa - 30 in Italia : ... dimostrando quanto chi guida una Tesla ami percorrere lunghe distanze, equivalenti a oltre 1.100 viaggi andata/ritorno sulla Luna, 15 viaggi su Marte o 21 mila giri del mondo'. Naturalmente, l'...

USB-IF annuncia il nuovo logo per la ricarica rapida - con potenza massima inclusa : La USB-IF annuncia l'entrata in vigore del nuovo programma che prevede un logo con l'indicazione della potenza massima sui caricabatterie rapidi. L'articolo USB-IF annuncia il nuovo logo per la ricarica rapida, con potenza massima inclusa proviene da TuttoAndroid.

Enel con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida per auto elettriche entro 2019 : ROMA - Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, E Ionity, joint venture fra BMW, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen , tramite Porsche e Audi, , hanno siglato un accordo ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Enel, attraverso la divisione di servizi energetici avanzati Enel X, e Ionity, joint venture fra Bmw, Daimler, Ford e il Gruppo Volkswagen (tramite Porsche e Audi), hanno siglato un accordo di collaborazione per installare entro la fine del 2019, fino a 20 siti di ricarica Ionity, ciascuno con un massimo di sei colonnine high-power con una potenza fino a 350 kW. I 20 siti italiani si inseriscono nel piano Ionity ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 (2) : (AdnKronos) – Ionity ed Enel X, sottolinea Marcus Groll, Chief Operating Officer di Ionity, “sono sulla stessa strada. Vogliamo che i viaggi a lunga percorrenza diventino una realtà per i veicoli elettrici in Europa. La nostra collaborazione con Enel X ci consente di realizzare una rete di ricarica potente che affronti la cosiddetta ‘range anxiety’ che attualmente preoccupa gli utilizzatori di auto ...

Enel : accordo con Ionity per 20 siti di ricarica ultrarapida entro 2019 (3) : (AdnKronos) – Le stazioni Hpc consentiranno la ricarica dei veicoli elettrici dei clienti di Enel X e di qualsiasi altro fornitore di servizi di mobilità operante in Italia che desideri offrire servizi di ricarica tramite queste infrastrutture avanzate. Le stazioni saranno integrate nel piano nazionale di Enel per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica, che prevede fino a 14mila siti entro il 2022, e nell’intera ...

