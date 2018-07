La rete 3 non funziona | è #Tredown | «Problemi sulla rete dati | soprattutto al Nord»

3 Italia Non Funziona La rete - Errore Di Registrazione | 10 Luglio 2018 : 3 Italia down, non Funziona 10 Luglio 2018: disservizi in tutta Italia. Problemi 3 Italia: non Funziona internet, impossibile chiamare o inviare SMS. Ecco cosa succede alla rete 3 Italia 3 Italia down 10 Luglio 2018, non Funziona internet, telefono, chiamate ed SMS 3 Italia sta avendo problemi di rete su tutto il territorio Italiano: succede anche […]

Gravissimi problemi 3 Italia il 10 luglio : non funziona la rete - errore di registrazione : La giornata del 10 luglio inizia male con problemi 3 Italia molto diffusi. Nonostante l'ora mattutina, le segnalazioni relative al servizio dell'operatore che non funziona sono già nell'ordine delle centinaia. In particolare non andrebbe la connessione internet delle SIM telefoniche del vettore, mica una cosa di poco conto insomma. Al momento di questa pubblicazione, i problemi 3 Italia sono ben fotografati dal servizio Downdetector. --Mentre ...

Una serata bella… senza fine! - replica non va in onda/ rete 4 : “Dedichiamo la prima serata a Carlo Vanzina” : Una serata bella… senza fine!/ Anticipazioni dell'8 luglio 2018: torna in replica il tributo a Gino Paoli, Sergio Endrigo e Luigi Tenco, ecco tutti gli ospiti e le canzoni.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 21:20:00 GMT)

rete 4 - Emanuela Folliero non sarà più annunciatrice : il saluto dopo 28 anni (video) : dopo 28 anni di onorata attività, Emanuela Folliero getta la spugna: non sarà più l'annunciatrice (e volto) di Rete 4. Il canale di Mediaset è alle prese con un restyling importante - meno film, molte più produzioni originali in prima serata - e a farne le spese è anche la conduttrice milanese che dal 1990 ha annunciato film e programmi con l'eleganza e il sorriso di sempre. D'altronde la Folliero era l'ultima "signorina buonasera" ...

Assemblea Pd - Renzi : "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo"/ Martina : "Non bastano i tweet" : Assemblea Pd, Renzi: "Ci rivedremo al Congresso e perderete di nuovo". L'ex leader attacca la minoranza dem. Martina eletto segretario a tempo: primarie prima delle Europee 2019(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 21:42:00 GMT)

Pd - Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta e non ha argomenti' : 'Non dobbiamo confondere l'orgoglio di partito con la presunzione di partito - ha aggiunto - dobbiamo mettere in campo una grande proposta politica e chiamare tutti a costruire un'alternativa. In ...

Assemblea Pd - Renzi non molla il partito : “Non vado via. Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo” : “Non sono andato via quando conveniva e non vado via adesso”. Poi l’avvertimento alla platea che rumoreggia: “Ci rivedremo al congresso e perderete di nuovo”. Come da copione, Matteo Renzi non molla il Pd e, seppur leader dimissionario, si comporta come l’unico padrone di casa. L’Assemblea del partito all’hotel Ergife a Roma è ripartita da dove era rimasta incagliata, ovvero la non analisi della ...

Assemblea Nazionale Pd - Martina eletto segretario / Diretta : "Obama non basta più". Renzi - "perderete ancora" : Assemblea Nazionale Pd: Diretta streaming video da Roma, Martina confermato segretario? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 16:42:00 GMT)

Renzi : 'Con Salvini e Di Maio siamo alla terza media e non alla terza Repubblica'. E alla minoranza interna : 'Perderete ancora' : L'attacco dell'ex segretario all'Assemblea nazionale chiamata a tracciare il percorso della ripartenza Dem. Il neo segretario dice: 'C'è un gigantesco bisogno di idee nuove' -

Zingaretti : 'Mi candido alla segreteria. Renzi non ascolta' : Nicola Zingaretti conferma: sarò in campo per la segreteria del Pd. Lo ha ribadito oggi rispondendo ai giornalisti a margine dell'assemblea del partito a Roma. 'Ce la faremo se tutti ci assumiamo le ...

ASSEMBLEA NAZIONALE PD - MARTINA ELETTO SEGRETARIO / Diretta : Renzi - "riperderete". Zingaretti - "non ascolta" : ASSEMBLEA NAZIONALE Pd: Diretta streaming video da Roma, MARTINA confermato SEGRETARIO? Congresso 2019: Zingaretti chiede "prima delle Europee", ma il nodo rimane Matteo Renzi(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 15:08:00 GMT)