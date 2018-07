La rete 3 e Wind non funziona | è #Tredown | «Problemi per traffico dati | soprattutto al

Problemi di connessione ?sulla rete di Wind e Tre : Da alcune ore gli utenti di Wind e Tre hanno riscontrato diversi Problemi nell'uso della connessione dati. In tutta Italia di fatto sono arrivate valanghe di segnalazioni da parte degli utenti che di fatto sui social e anche contattando il centro assistenza hanno chiesto informazioni. Di fatto le difficoltà nell'uso della rete sono state riscontrate sia sul fronte della connessione dati ma anche su quello dlele chimate in entrata e in uscita. Le ...

Potenzialmente critici anche i problemi Wind del 10 luglio : possibile down della rete : Sono molto preoccupanti anche i problemi Wind oggi 10 luglio. A partire dalle 7.30 di questa mattina, infatti, alcuni utenti legati all'operatore hanno fatto sapere di aver riscontrato delle anomalie durante il normale utilizzo dei servizi offerti dalla compagnia telefonica. Al momento non ci sono ancora gli estremi per parlare di vero e proprio down, ma è chiaro che quanto riscontrato con 3 Italia nello stesso arco temporale rappresenti un ...

5G - Wind Tre modernizza la sua rete con Ericsson : ... avvenuto nel 2015, Ericsson ha fornito la Radio System, già pronta per il 5G , a più di 240 service provider nel mondo. La Radio System di Ericsson consente agli operatori mobili di cogliere le ...

rete unica Wind Tre a Ericsson : comunicato ufficiale - quando il via ai lavori in vista del 5G : Ericsson avrà un ruolo determinate per la Rete unica Wind Tre. Della partnership tra la società e l'operatore mobile unico abbiamo finalmente l'ufficialità, grazie al comunicato stampa diramato dall'azienda svedese. Con ZTE messa al bando, come puntualmente raccontato, era necessario l'intervento di un nuovo attore protagonista della fase di riammodernamento dell'infrastruttura di Rete e a tal proposito, i nuovi assetti sono stati ...

Wind Summer Festival 2018 : dal backstage - tutto quello che non vedrete in tv : Da giovedì 5 luglio, per quattro settimane, va in onda su Canale 5 il Wind Summer Festival, condotto da Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Più di sessanta artisti tra nomi italiani e internazionali, ad alternarsi sul palco per quattro imperdibili serate che mettono al centro la musica dell’estate. In ogni puntata anche due emergenti del panorama musicale italiano in sfida, per un vincitore di fine Festival, votato dai cantanti ...

Ericsson conquista la rete unica Wind Tre a danno di ZTE : lavori procederanno velocemente? : Ne abbiamo l'ufficialità o quasi: la rete unica Wind Tre passa in buona parte dalle mani di ZTE a quelle di Ericsson. Il ban partito dagli Stati Uniti per il rifornimento di apparecchiature alla società cinese è oramai cosa conclamata e con questo grave handicap era impensabile che la stessa società potesse affrontare appunto l'era di riammodernamento e ampliamento dell'infrastruttura dell'operatore unico. La palla passa ora alla società ...

WindTre totalmente nelle mani di CK Hutchison : buone prospettive per la rete unica? : La società WindTre passa ufficialmente nelle mani di CK Hutchison, come accuratamente specificato dal comunicato ufficiale. Il conglomerato multinazionale (che ricordiamo avere sede a Honk Kong, con registrazione nelle isole Cayman) aveva già acquistato il 50% del capitale generale della compagnia, cui oggi va ad aggiungersi l'altro 50%, finora controllato da Veon (una fetta pari a 2.45 miliardi di euro). Il passaggio affiderà nelle sole mani di ...

Windows 10 : presto potrete vedere il consumo energetico tramite Gestione Attività : Il Task Manager è un componente importantissimo in Windows 10 poichè consente agli utenti di controllare tutte le Attività in esecuzione sul PC. Con April Update, Microsoft ha introdotto in Gestione Attività la nuova voce “GPU” utile soprattutto ai gamer e agli esperti di video editing per monitorare con facilità le risorse grafiche a disposizione senza utilizzare programmi di terze parti bensì uno strumenti nativo e implementato di ...

La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari : Wind Tre annuncia l'arrivo della rete unica anche nel capoluogo della regione Puglia, Bari, garantendo così una connessione più veloce e una maggiore copertura. L'articolo La rete unica Wind Tre arriva anche a Bari proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 April Update : problemi con la connessione dei dispositivi alla rete? Ecco il fix ufficiale! : April Update, il quinto grande aggiornamento di Windows 10, è stato per Microsoft un vero successo con il superamento dei 250 milioni di PC aggiornati in meno di due mesi dal rilascio ufficiale al grande pubblico. Recentemente la stessa Microsoft si è vantata del fatto che la versione 1803 del proprio sistema operativo desktop si sia mostrata la più ottimizzata e stabile con pochissimi bug riscontrati e un calo notevole delle richieste da parte ...

rete unica Wind Tre al sud : di quanto migliora la connessione nell’ultima città servita : La Rete unica Wind Tre ha raggiunto una nuova città italiana del sud, in particolare Bari. Non è un assoluta novità visto che avevamo già palato dell'importante traguardo esaminando la mappa interattiva della copertura con nuovo segnale che entrambi i vettori mettono a disposizione. Ma oggi c'è l'ufficialità dell'obiettivo raggiunto con annessa campagna di comunicazione per dare risalto ai lavori terminati. A prendere la parola sul nuovo ...

Wind Summer Festival rimandato : Il Segreto trasloca su rete 4 : Il Segreto lascia Canale 5: Wind Summer Festival cambia giorno di messa in onda Aria di cambiamenti sulla Rete ammiraglia del Biscione. Dopo aver rimandato la messa in onda della sesta stagione di Temptation Island, alla nuova edizione del Wind Summer Festival è toccata la stessa sorte. Le registrazioni della kermesse erede del vecchio Festivalbar sono iniziate ieri in Piazza del Popolo a Roma e continueranno fino a lunedì 25 giugno. ...

Come cambiare rete Pubblica in Privata su Windows 10 : Ormai da svariati anni Microsoft ha deciso di implementare un’impostazione che permette ai propri utenti di determinare se una connessione (Wifi o Ethernet che sia) debba essere Pubblica o Privata. La differenza tra i due profili sta nella possibilità di rendere individuabile o meno il dispositivo connesso in rete; questo torna senza alcun ombra di dubbio utile in tutte le situazioni in cui l’utente si ritrova a navigare in una rete ...

Contraccolpo rete unica Wind Tre : ban ZTE - Ericsson salverà tutti? : Non ce lo saremmo mai aspettati ma la rete unica Wind Tre subisce un nuovo duro colpo in queste ore. La società partner ZTE impegnata nella costruzione dell'infrastruttura per il segnale dei due vettori unificati viene letteralmente bannata dal Senato degli Stati Uniti d'America: le aziende americane non potranno più fornire tecnologia ai cinesi per i loro progetti in giro per il mondo e come conseguenza questi dovranno di certo rivedere i loro ...