La Provincia di Cuneo ha in cassa solo 2 milioni per la manutenzione ordinaria

SFOOTING/ CR7 alla Juve : al Portogallo viene ceduta la Provincia di Cuneo con diritto di recompra : Per acquistare Ronaldo la Juve ntus ha chiesto aiuto anche alla Fiat. Come svelano i COMICASTRI, presto arriveranno sulle nostre strade la C(inquecento)R7 e l'Alfa Ro...naldo 7 Turbo(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:11:00 GMT)ASPETTANDO CRISTIANO RONALDO alla Juve NTUS/ 1. No, il vero fenomeno era quello dell’Inter, di A. MariottiASPETTANDO CRISTIANO RONALDO alla Juve NTUS/ 2. Sì, di CR7 ce n’è uno solo (ed è l'originale), di M. ...

"Ospitalità italiana" in Provincia di Cuneo : c'è tempo fino al 31 luglio per candidarsi : Sono tante le opportunità che la Camera di commercio di Cuneo ogni anno mette a disposizione delle strutture turistiche aderenti al circuito di qualità. Sono 256 quelle contrassegnate dal marchio 2018:...

Si conclude il tour della citta di Siping in Provincia di Cuneo : Ha terminato il suo tour professionale la Delegazione cinese della città di Siping che ha visitato numerose imprese ed istituzioni in questi giorni La delegazione arriva da Siping , città di quattro ...

Eventi per tutti in Provincia di Cuneo : dai big del giornalismo a Dogliani agli spaventapasseri di Castellar : ... scolaresche, famiglie, gruppi di anziani, ospiti dei centri diurni 'invadono' le vie del paese, dove le automobili lasciano spazio alle persone! A corredo, tanti spettacoli d'intrattenimento , ...

Quei "piccoli" imprenditori eroi non per caso nei borghi della Provincia di Cuneo : ROBERTO CROCI - Gli Ambasciatori della montagna, da poco "incoronati" a Pamparato, in provincia di Cuneo, tornano alla ribalta in una trasmissione che celebra gli imprenditori della "piccola industria"...