La principessa Charlotte che rimette al loro posto i fotografi è fantastica

Kate Middleton - la principessa Charlotte è ossessionata dalla moda : Charlotte, la secondogenita di William e Kate Middleton è la vera Principessa di casa. Suo papà ha rivelato che a soli tre anni è ossessionata dalla moda, confermando la confessione fatta dalla Duchessa di Cambridge lo scorso inverno. Avrà ereditato questa passione da mamma Kate che in pochi anni è diventata un’icona di stile. William, 36 anni il 21 giugno, ha infatti raccontato che la piccola Charlotte è letteralmente impazzita quando le ...

La principessa Charlotte che copia la regina Elisabetta mentre saluta è adorabile

Royal Family - la principessa (di 3 anni) Charlotte imita la regina Elisabetta. E Kate scoppia a ridere. Ecco cosa è successo : Durante la parata Trooping the Colour, in cui hanno sfilato le forze armate del Commonwealth e quelle inglesi, la Famiglia Reale, al gran completo, si è presentata come di consueto al balcone della residenza di Buckingham Palace. La piccola principessa Charlotte, osservando la regina Elisabetta, l’ha imitata nel saluto rivolto ai militari e ai civili. E la mamma Kate, accortasi della scena, è scoppiata a ridere. L'articolo Royal Family, la ...

Il principe George e la principessa Charlotte scatenati in una domenica in famiglia : le foto che ti faranno sorridere

Royal Wedding : il segreto del fotografo per far star fermi il principe George e la principessa Charlotte alle foto ufficiali

Il principe George e la principessa Charlotte adorabili al Royal Wedding e mostrano due caratteri molto diversi

Royal Wedding : il principe George e la principessa Charlotte avranno un ruolo molto importante

principessa Charlotte : arriva la prima adorabile foto con il fratellino Louis

I tre anni della principessa Charlotte e le altre storie della settimana : Torna l’appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Dalla battaglia di Nadia Toffa contro il cancro: «Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea», ha detto ai follower, ma lei non molla, alle ultime novità sul royal wedding di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle. Charlotte Casiraghi e Dimitri rassam, invece, hanno rimandato le nozze (ecco perché), mentre Johnny Depp è stato ...

Charlotte compie 3 anni - buon compleanno/ Tutto quello che sappiamo sulla principessa di Cambridge : Charlotte compie 3 anni, buon compleanno alla piccola principessa: ecco Tutto quello che sappiamo sulla secondogenita del Principe William e Kate Middleton.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 19:10:00 GMT)

Buon compleanno principessa Charlotte : ecco perché questa volta non sarà pubblicata una nuova foto della piccola

Charlotte compie 3 anni! 7 cose che abbiamo imparato sulla principessa di Cambridge : Nei tre anni trascorsi dalla sua nascita, la principessa Charlotte è cresciuta sotto i riflettori e le attenzioni dei curiosi, mostrando una personalità sempre più apprezzata. Per festeggiare il suo compleanno HuffPost ha raccolto 7 notizie che rivelano alcuni aspetti del suo carattere.Non ha paura di stare sotto i riflettoriDopo la nascita del principe Louis, Charlotte ha dimostrato di non essere affatto intimidita da ...

Charlotte d'Inghilterra compie 3 anni : è lei la principessa più dolce e monella d'Europa : ... papà William e il 'fratellone' George, ma la boss in casa è lei: principino Louis… preparati! E George d'Inghilterra è il principino più monello del mondo! - GUARDA