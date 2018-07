La nave della Guardia costiera con a bordo 66 migranti potrà attraccare in Italia

Migranti - Viminale blocca nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Messina - sbarco di 106 migranti/ Ultime notizie - soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia : Messina, sbarco di 106 migranti, utime notizie: soccorsi da una nave militare irlandese al largo della Libia. L'imbarcazione non ha avuto difficoltà ad ottenere l'ok per l'approdo(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:43:00 GMT)

Porti italiani chiusi anche alle navi militari europee - dopo lo sbarco della nave irlandese con 106 migranti : Le navi militari di altri Paesi europei che salvano migranti non in zona Sar italiana e non coordinati dalla sala operativa di Roma e poi li sbarcano in Italia e' un'altra 'stortura' del sistema di ...

Concluso lo sbarco della nave Lifeline a Malta. I 234 migranti suddivisi tra otto Paesi : Il premier maltese Muscat ha avvertito che la decisione di accogliere i profughi è stato un caso unico. Ora i migranti saranno ricollocati in otto Paesi ma la Germania si sfila: 'Nessuno verrà da noi' ...