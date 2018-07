La MotoGp si sposta al Sachsenring | PROGRAMMA e ORARI del Gp di Germania

MotoGp 2018 - Assen : Valentino Rossi-Andrea Dovizioso - botta e risposta sull'ultimo sorpasso : botta e risposta a distanza tra Valentino Rossi e Andrea Dovizioso sull' ultimo sorpasso di Assen . L'analisi di Rossi : "Eravamo in posizione bellissima, alla 1 ha provato a passarmi ma io ero a ...

MotoGp – Marquez non ha dubbi : “il mio diretto rivale?” - la risposta di Marc è sorprendente : Marc Marquez, la gara in difesa al Montmelò e la lotta per il titolo Mondiale: tutta la sincerità del campione del mondo in carica di MotoGp Jorge Lorenzo ha tirato fuori gli artigli! Dopo la vittoria al Mugello, la prima con Ducati, è arrivato il bis, al Montmelò, davanti al suo pubblico. Il maiorchino della ‘Rossa’, dopo aver conquistato la pole position ieri a Barcellona, oggi ha liderato, ottenendo un’importante e preziosa ...

MotoGp – Lorenzo promette fedeltà alla Ducati - la risposta di Dovizioso è pungente : Lorenzo aiuterà Dovizioso a vincere il Mondiale nel 2018 o favoreggerà il suo futuro compagno di squadra Marc Marquez? La promessa del maiorchino e la risposta del forlivese-- L’attesa è finalmente terminata! Dopo una settimana di fuoco per quanto riguarda il mercato piloti, i campioni del Motomondiale sono pronti per il settimo appuntamento della stagione 2018, a Barcellona. Domenica i piloti si sfideranno sul circuito del Montmelò per il Gp ...

MotoGp – Il circus si sposta al Montmelò : ORARI e DIRETTA TV del Gp di Barcellona - anche in chiaro : Il motomondiale di sposta dal Mugello a Barcellona, ecco come seguire il week-end del Montmelò in tv Archiviato il Gp del Mugello con la doppietta della Ducati, il motomondiale si sposta adesso in Spagna per vivere il Gp di Barcellona. Il circuito del Montmelò ospiterà il settimo appuntamento del calendario 2018, il secondo in terra spagnola dopo quello di Jerez. Sarà un week-end davvero particolare dopo tutti gli annunci di mercato susseguitisi ...

MotoGp – Fischi per Marquez al Mugello - interviene Valentino Rossi : la risposta del Dottore è… ambigua : Valentino Rossi è tornato a parlare del podio ottenuto al Mugello, soffermandosi anche sui Fischi riservati a Marquez dal pubblico italiano Un week-end positivo per Valentino Rossi, che al Mugello conquista un meritato podio dopo essere partito addirittura dalla pole position.-- Troppo veloci le Ducati di Lorenzo e Dovizioso per poterle impensierire, così il Dottore ha lottato con le unghie e con i denti per arpionare un piazzamento che gli ha ...