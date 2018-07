La MIUI 9 Global Stable è disponibile per Xiaomi Mi 5 | Mi Note 2 e Mi MIX

Xiaomi rilascia MIUI 8.7.5 Global Beta - disponibile per otto smartphone : Sono otto gli smartphone Xiaomi per i quali è disponibile MIUI 10 Global Beta 8.7.5, con un changelog decisamente ridotto. L'articolo Xiaomi rilascia MIUI 8.7.5 Global Beta, disponibile per otto smartphone proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia le date di rilascio di MIUI 10 Global Beta per un sacco di smartphone : Xiaomi annuncia il calendario di rilascio di MIUI 10 Global Beta, che sarà disponibile a partire dai primi giorni di luglio per una decina di smartphone, e nelle settimane successive per altri dispositivi. L'articolo Xiaomi annuncia le date di rilascio di MIUI 10 Global Beta per un sacco di smartphone proviene da TuttoAndroid.

Come installare MIUI 10 Global ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

Come installare MIUI 10 Global ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e […]

MIUI 10 Global Beta è in roll out per i beta tester : È iniziato il roll out di MIUI 10 Global beta, anche se per il momento si tratta della closed beta riservata agli utenti del MIUI beta Team. L'articolo MIUI 10 Global beta è in roll out per i beta tester proviene da TuttoAndroid.

Diventa Beta Tester Della Nuova MIUI 10 Global E Provala In Anteprima : Come Diventare Beta Tester Della MIUI 10 Global. Prova in Anteprima la nuovissima MIUI 10 Global su Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Mi Mix 2 e su altri smartphone Xiaomi Come Diventare Beta Tester Xiaomi MIUI 10 Global Come abbiamo visto negli scorsi giorni, Xiaomi ha finalmente presentato ufficialmente la sua Nuova interfaccia MIUI 10, che sarà presto rilasciata […]

A breve inizieranno i test della MIUI 10 beta global per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi Mix 2 : Il team di Xiaomi ha dato il via alla ricerca di beta tester in India per la versione global della MIUI 10 per gli Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi Note 5 Pro L'articolo A breve inizieranno i test della MIUI 10 beta global per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi Mix 2 proviene da TuttoAndroid.

Come partecipare alla MIUI 10 Global Beta : link - Xiaomi interessati e limite di iscrizione : Quali sono i passaggi per partecipare alla MIUI 10 Global Beta? Quali sono i dispositivi compatibili con il nuovo firmware in questo momento e quali i limiti temporali per fare richiesta al programma di test? Facciamo chiarezza nel mare di informazioni in circolazione nelle ultime ore, dopo pure l'annuncio relativo al pacchetto software lanciato insieme allo Xiaomi Mi 8 la scorsa settimana. La prima fase della MIUI 10 Global Beta, Come è ...

Xiaomi cerca beta tester per MIUI 10 Global : ecco come entrare nel programma : Xiaomi apre il reclutamento di beta tester per MIUI 10 Global beta, annunciata ieri in India, al momento riservato ai possessori di cinque diversi smartphone. L'articolo Xiaomi cerca beta tester per MIUI 10 Global: ecco come entrare nel programma proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi annuncia MIUI 10 Global - disponibile in Beta da metà giugno : Nel corso di un evento tenutosi oggi in India è stata presentata la versione Globale di MIUI 10, che riprende le novità della versione cinese e aggiunge alcune interessanti funzioni. L'articolo Xiaomi annuncia MIUI 10 Global, disponibile in Beta da metà giugno proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 è ufficiale : domani in arrivo le prime versioni Global Beta : Xiaomi fa sul serio in fatto di aggiornamenti e dopo aver gia' portato quasi tutti i dispositivi più venduti ad Android 8 e alle ultime patch di sicurezza, è pronta ad aggiornare proprio la sua interfaccia, la sua personalizzazione di Android con la nuovissima MIUI 10. La MIUI 9 è uscita solo un anno fa e portava con sé importanti novita' come un imponente rifacimento grafico e del sistema di notifiche, ma non è ancora abbastanza per portare ...

MIUI 10 Global Beta : il 7 giugno dovremmo conoscere le date del roll out : Xiaomi conferma l'imminente arrivo della versione Global di MIUI 10 che dovrebbe essere annunciata in India il prossimo 7 maggio. L'articolo MIUI 10 Global Beta: il 7 giugno dovremmo conoscere le date del roll out proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Global potrebbe essere annunciata il 7 giugno in India : potrebbe essere annunciato il 7 giugno in India il piano di roll out della versione Global di MIUI 10, il nuovo sistema operativo presentato ieri da Xiaomi. L'articolo MIUI 10 Global potrebbe essere annunciata il 7 giugno in India proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi testa nuove gesture su MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2 : Xiaomi sta testando nuove gesture per la prossima MIUI, come testimonia la versione Beta di MIUI 9 per Xiaomi Mi MIX 2 trapelata la scorsa settimana. L'articolo Xiaomi testa nuove gesture su MIUI 9 Global Beta per Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.