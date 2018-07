La libertà di Liu Xia è una vittoria idealista della Merkel | ma non solo

La vedova del dissidente Liu Xiaobo è pronta a morire per protesta : "Senza libertà - preferisco non vivere" : "È più facile morire che vivere": Liu Xia, vedova del dissidente Liu Xiaobo, ha dato sfogo alla disperazione dicendosi pronta a morire in segno di protesta per gli arresti domiciliari ai quali è costretta dalle autorità cinesi pur in assenza di contestazioni formali dal 2010, anno in cui fu assegnato il premio Nobel per la Pace a suo marito.Liu Xiaobo, fortemente critico verso Pechino, è deceduto lo scorso anno ...