La Francia vola in finale mondiale | piegato 1-0 il Belgio di Mertens

VIDEO Highlights Francia-Belgio 1-0 - Mondiali 2018 : i transalpini volano in finale! Le immagini del trionfo dei Galletti : Sarà la Francia a giocarsi la finale dei Mondiali 2018 domenica a Mosca. È bastato un gol di Umtiti per mandare ko il Belgio, battuto per 1-0 nella prima semifinale, a San Pietroburgo. Il miglior attacco della rassegna iridata non è bastato al cospetto di una Francia solida in difesa e quanto mai cinica. I Galletti hanno saputo soffrire ma hanno serrato le fila e colpito al momento giusto, a inizio ripresa, quando il difensore del Barcellona ha ...

Francia contro Henry - Deschampssprona Mbappè : 'Deve volare più alto' : Francia-Belgio, in programma martedì a San Pietroburgo, non sarà una partita come le altre, almeno per due motivi: per la rivalità fra 'cuginì, legati da irrisolti problemi linguistici e coloniali, ma ...

Russia 2018 - Francia e Belgio volano in semifinale : Uruguay e Brasile salutano il Mondiale : Francia E Belgio- Doppio quarto di finale da capogiro. Belgio e Francia volano in semifinale. Francia cinica e spietata, 2-0 all’Uruguay, complice una papera colossale di Muslera sul gol di Griezmann. Sudamericani orfani di Cavani, pagano la poca qualità offensiva e in mezzo al campo. IL Belgio ANNIENTA IL Brasile 2-1 in favore del Belgio […] L'articolo Russia 2018, Francia e Belgio volano in semifinale: Uruguay e Brasile salutano il ...

L'Uruguay senza Cavani non punge : la Francia vince e vola in semifinale : E' la Francia la èprima semifinalista del Mondiale di Russia 2018. I Bleus hanno battuto 2-0 L'Uruguay, priva di Cavani (comunque in panchina) con le reti di Varane e Griezmann. Sul...

Super Mbappè elimina Messi : la Francia vola - l'Argentina piange : C?era una volta l?Argentina dei Maradona, Batistuta e Zanetti. I vicecampioni del mondo escono umiliati dal confronto con la giovane Francia di un Mbappé incontenibile, sempre...

